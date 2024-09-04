Ноутбук Samsung Galaxy Book5 Pro 360: Intel Core Ultra 200, сенсорный экран и 25 часов работы

Samsung представила ноутбук Galaxy Book5 Pro 360, сертифицированный Copilot+ PC с процессорами Intel Core Ultra 200.

Ноутбук получил 47 TOPS производительности искусственного интеллекта благодаря встроенному в процессор NPU. Компания говорит о «более 300 функций ИИ в более 100 программах для творчества, производительности, игр и развлечений». Среди них Microsoft Phone Link для доступа к экрану телефона, функции Galaxy AI Circle to Search with Google, Chat Assist, Live Translate и тому подобное.

Samsung заявляет о повышении графической производительности на 17% со встроенной в процессор видеокартой Intel ARC. Ноутбук выводит изображение на дисплей Dynamic AMOLED 2X 3K 120 Гц с технологией Vision Boosterision Booster, которая улучшает видимость на улице и уменьшает блики, и 10-точечной мультисенсорной поверхностью с поддержкой S Pen от Galaxy.

Новые Samsung Galaxy Book5 Pro 360 способен работать до 25 часов в режиме воспроизведения видео. Для пополнения запаса энергии предусмотрена «супербыстрая зарядка». Поддерживать быструю сетевую связь помогает Wi-Fi 7. Четыре динамика с технологией Dolby Atmos дополняет усовершенствованный низкочастотный динамик.

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Samsung называет тонкий и легкий ноутбук ультрапортативным. Серия Galaxy Book5, представленная в двух разных цветах, сером и серебристом. Ноутбук впервые имеет адаптивную сенсорную панель, «что повышает комфорт» и предотвращает случайные нажатия. Galaxy Book5 Pro 360 защищен в реальном времени Samsung Knox, многоуровневой платформой безопасности данных Samsung. Ноутбук будет доступен на некоторых рынках в сентябре.

Источники: Samsung, TechPowerUp

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