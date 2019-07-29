«Нова Пошта» начала тестировать в Киеве доставку с помощью электроскутеров

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Компания «Нова Пошта» начала тестировать доставку с помощью электроскутеров. В данный момент по Киеву ездит всего пять курьеров, однако уже осенью их количество собираются довести до 30 человек.

«Мы тестируем электротранспорт по нескольким причинам: это экологично, быстро – скутеры не стоят в пробках, это мобильно – нет проблем с паркингом и подъездом к удаленным от дороги локациям. Мы проверим, насколько курьерам будет комфортно на них зимой и в начале следующего года будем принимать решение, стоит ли масштабировать использование электроскутеров на все крупные города Украины», – отметили в компании с ссылкой на директора Александра Бульбу.

Под фотографией на своей FB-странице директор адресного обслуживания «Новой почты» Евгений Тафийчук отметил, что запас хода такого электроскутера от одного заряда составляет порядка 100-120 км. Такого пробега вполне хватит для доставки в пределах района на протяжении всего рабочего дня.

Напомним, что в 2016 году «Нова пошта» стала первой на украинском рынке экспресс-доставки компанией, которая начала тестирование электромобилей. Для этих целей использовался грузовой минивэн Citroen Berlingo. По состоянию на данный момент «Нова Пошта» расширила сеть отделений до 4000 и доставила за первое полугодие 2019 года 100 млн посылок.

Источник: Retailers.ua