Новая функция iOS 13 позволила десяткам миллионов пользователей iPhone отключить отслеживание приложениями, но есть и недовольные





В сентябре уже прошлого года компания Apple выпустила мобильную операционную систему iOS 13. Одним из новшеств в этой версии стала функция контроля отслеживания расположения пользователя приложениями. Пользователям iPhone демонстрировалось уведомление, напоминающее им, сколько раз конкретное приложение отслеживало их местоположение за последние 3 дня. Затем ОС спрашивает, хочет ли пользователь продолжать разрешать приложению отслеживать данные о местоположении.

Например, пользователь не будет возражать, если информацию о расположении использует картографическое приложение. Но совсем другое дело, если такие сведения регулярно запрашивает игра или файловый менеджер. По данным The Wall Street Journal, с момента выхода iOS 13 «десятки миллионов» пользователей iPhone заблокировали возможность приложений отслеживать их месторасположение в фоновом режиме.

Судя по всему, многие пользователи iPhone не знали, что их местоположение отслеживалось в фоновом режиме некоторыми установленными приложениями – до тех пор, пока они не получили эти уведомления. Летом прошлого года редакция The Wall Street Journal обнаружила, что 99% рассмотренных приложений для iOS содержали сторонние трекеры, которые собирали личные данные для рекламы, маркетинга и аналитики. В частности 79 из 80 приложений, перечисленных в рекламном разделе под названием «Приложения, которые мы любим», включали как минимум один сторонний трекер, в среднем – четыре.

Вместе с тем, эта полезная для пользователей функция, оказалась вредной для некоторых разработчиков. В итоге, семь компаний-разработчиков написали коллективное электронное письмо главе Apple Тиму Куку. Они утверждали, что функция уведомлений об отслеживании месторасположения может ограничивать количество установок их приложений. Одно из таких приложений – Life360 – отслеживает расположение каждого члена семьи и позволяет в случае необходимости вызвать скорую помощь. Другое приложение – Tile – призвано помочь пользователям находить ключи, электронные устройства и другие портативные гаджеты. Оба эти приложения должны всегда иметь возможность отслеживать местоположение пользователей. И разработчики разочарованы тем, что Apple даёт собственному приложению Find My преимущество. В то время как Find My также необходимо постоянно отслеживать месторасположение пользователей, Apple не выводит всплывающие уведомления для этого приложения, как для других.

Добавим, работой новой функции недовольны и некоторые пользователи. Они считают её излишне надоедливой. Дело в том, что функция уведомлений периодически переспрашивает, нужно ли и далее предоставлять разрешение конкретному приложению на сбор данных. Потому пользователи недоумевают, почему команда «Всегда разрешать» фактически работает не всегда, а лишь до следующего запроса.

Источник: phonearena