Новая функция Layout в Instagram теперь позволяет добавлять несколько фотографий для публикаций Stories

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В Instagram Stories появилась новая функция, которая позволяет размещать несколько фотографий на одном экране. Благодаря новой возможности, получившей название Layout, пользователи могут размещать на одном полотне до 6 отдельных фотографий.

На первый взгляд, эта функция является достаточно простой. Но она, вероятно, будет очень популярной среди пользователей, так как на текущий момент существует множество сторонних приложений для редактирования историй, предлагающих сходные возможности. В Instagram для достижения такого эффекта ранее приходилось копировать фотографию из галереи и размещать её в текстовом поле.

Добавим, в октябре в Instagram появился новый режим работы с публикациями Stories, получивший название Create mode. Он позволяет пользователям создавать контент, не ограничиваясь только фотографиями. Ранее для подготовки материалов для Stories пользователям приходилось использовать различные сторонние приложения. Теперь же дополнительные функции и возможности появляются в самом приложении Instagram, и это может привести к уходу с рынка отдельных сторонних приложений, так как в них отпадает нужда.

Новая функция Layout для Stories уже начинает разворачиваться для пользователей по всему миру.

Источник: The Verge