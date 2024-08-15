Новая игра The Elder Scrolls выйдет 10 сентября, — Bethesda

Раздел Игры выходит при поддержке ?

Сегодня Bethesda Softworks опубликовала новое видео The Elder Scrolls: Castles, своей новой бесплатной мобильной игры.

В видео разработчики рассказали о предварительной регистрации и графике запуска. The Elder Scrolls: Castles стартует 10 сентября. Игроки, которые выступают в роли советников монарха, будут строить свое королевство и управлять им.

Как и мобильный хит Bethesda, Fallout Shelter, в Castles игроки смогут контролировать повседневную деятельность своего замка в режиме реального времени. Люди будут рождаться, вести свою жизнь, а затем умирать. Игрок принимает серьезные решения по развитию своей династии. Еду, древесину, нефть и другие ресурсы нужно производить, расширяя замок новыми мастерскими и зданиями.

Наконец, за стенами замка, по указанию игрока, искатели приключений будут искать ценное снаряжение и предметы для дальнейшего прогресса. Будут возникать конфликты между гражданами, которые потребуют решения, а также другие проблемы управления, нормирования и стабильности.

Bethesda предлагает специальные внутриигровые бонусы Castles на iOS и Android и призывает предварительно регистрироваться. Более 500 тыс. регистраций дают драгоценные камни и бафы, а 1 млн — премиум-пакеты и украшения. За 2 млн предварительных регистраций игроки получат легендарного Ульфрика Штормового Плаща, который поможет их королевству.

Курс Java developer від Mate academy. Java developer: підготуємо вас до карʼєри в IT з нуля. Допоможемо з працевлаштуванням! Отримати знижку на курс

Страница игры в Google Play появилась еще в прошлом сентябре без какого-либо комментария Bethesda. Похоже, релиз игры состоится через год и несколько дней после этого.

Источник: Neowin

Раздел Игры выходит при поддержке ?

Компания LG Home Entertainment является признанным новатором в области телевизоров и аудиовидеосистем. LG предлагает улучшенный опыт домашних развлечений благодаря награжденным наградами OLED-телевизорам и телевизорам QNED LED на инновационной платформе WebOS Smart TV. Стремясь предоставить потребителям первоклассный пользовательский опыт, вся продукция LG для домашних развлечений разработана с учетом экологической устойчивости, начиная от производства и заканчивая утилизацией.