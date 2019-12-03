Новый финт от Intel. Для 14-нм настольных процессоров Rocket Lake-S адаптируют новую 10-нм микроархитектуру Willow Cove





Сейчас все указывает на то, что нынешняя стратегия Intel (беспощадный маркетинг c умелым манипулированием цифрами + снижение цен) на рынке x86-совместимых процессоров больше неэффективна и конкурировать с AMD лидеру все сложнее. И, похоже, «синие» придумали очередной тактический план сдерживания «красных».

Буквально на днях мы публиковали первые подробности о будущих настольных процессорах Rocket Lake-S, которые выйдут после Comet Lake-S (платформа LGA 1200) в 2021 году и, несмотря на новую графику Xe, все еще будут использовать 14-нм техпроцесс. Как сейчас выяснилось, процессоры Rocket Lake-S на самом деле могут оказаться интереснее. Если свежие данные верны, то грядущие Comet Lake-S станут последними в династии Skylake, а для Rocket Lake-S будут построены на микроархитектуре Willow Cove, изначально предназначающейся для 10-нм мобильных чипов Tiger Lake, которые в следующем году придут на смену нынешним 10-нм Ice Lake. Это объясняет даунгрейд по количеству физических ядер в Rocket Lake-S (максимум 8) по сравнению с Comet Lake-S (10), которые выйдут раньше.

Адаптируя архитектуру Willow Cove под 14-нанометровый техпроцесс Intel откажется от встроенного регулятора напряжения FIVR в пользу проверенного SVID VRM и сократит число исполнительных блоков iGPU Gen12 до 32 штук. У 10-нм мобильных Tiger Lake видеоядро должно иметь до 96 Execution Units.

Суммируя все вышесказанное, Intel решила абстрагироваться от навязанной ей AMD гонки наращивания ядер и наращивать производительность за счет архитектурных улучшений. И все бы ничего, вот только из-за сложностей с освоением более тонких 10-нм технологических норм, процессоры Rocket Lake-S, напомним, будут 14-нанометровыми. И когда Intel выпустит на рынок 14-нм Rocket Lake-S (2021 год), пускай и на новой архитектуре, у AMD уже будут новые Ryzen на новой архитектуре Zen 4 и техпроцессе 5 нм, а то и 3 нм (если TSMC будет держать темп).

Источник: TechPowerUp