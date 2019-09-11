Новые Apple Watch Series 5 получили вдвое больше памяти (32 ГБ), за керамические придется заплатить от $1300





В дополнение к нашей вчерашнему анонсу Apple Watch Series 5 и сегодняшней новости об онлайн-конфигураторе Apple Watch Studio (мы тоже вспомнили про Moto Maker) хотелось бы отметить еще несколько интересных моментов по новым умным часам Apple.

Как стало известно, кроме нового экрана Always-On Retina, ставшего главным новшеством, у новой модели есть еще одно важное аппаратное отличие. В новом поколении объем встроенной флэш-памяти увеличился вдвое, до 32 ГБ, как у новых Garmin Fenix 6. Это весьма значительное улучшение, особенно на фоне того, что на сегодняшний день многие бюджетные смартфоны оснащаются накопителями вдвое меньшего объема.

Новые Apple Watch Series 5 предлагаются в алюминиевом, стальном, титановом и керамическом корпусах. Вчера на презентации Apple назвала только цену самых дешевых Watch Series 5 в алюминиевом корпусе — от $399. Что касается остальных, стальные предлагаются в трех цветах (золотистые, серебристые и черные) по цене от $700, титановые (серебристые либо черные) — от $800, а за керамические, доступные в единственном белом цвете, придется заплатить от $1300.

Источник: Apple