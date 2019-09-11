Сервис Apple Watch Studio позволит индивидуально подобрать комбинацию корпуса Apple Watch и ремешка для часов





Вместе с анонсом умных часов Apple Watch Series 5 также был запущен сервис Apple Watch Studio. Он позволяет комбинировать различные варианты корпусов и ремешков, чтобы создать индивидуальное решение для каждого пользователя. Сервис доступен на сайте Apple, а в дальнейшем он появится и в розничных магазинах компании.

Ранее Apple позволяла настраивать внешний вид своих часов только путём выбора из отобранных компанией наборов корпусов и ремешков, а отдельные ремешки можно было докупать позже. И хотя выбор комбинаций корпус/ремешок был достаточно велик, но если бы пользователь хотел, скажем, часы из нержавеющей стали с плетеным браслетом, то пришлось бы покупать их отдельно. С Apple Watch Studio этот недостаток устраняется. Кроме того, новый интерфейс позволяет получить действительно хорошее представление о том, как будет выглядеть каждая конкретная пользовательская комбинация.

Сделав свой выбор, пользователю достаточно нажать на кнопку «Я закончил» на экране, а затем можно подтвердить размер корпуса часов, выбрать версию с сотовой связью, оформить заказ. Отметим, использование Apple Watch Studio не является обязательным. Компания по-прежнему продаёт подобранные ею наборы корпусов/ремешков, а также отдельные ремешки.

Добавим, сервис Apple Watch Studio доступен не во всех странах, хотя полный перечень не уточняется. Также следует отметить, что сервис работает только с умными часами Apple Watch Series 5, версия Apple Watch Series 3 не поддерживается.

Источник: The Verge