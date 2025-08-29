Новости Софт 29.08.2025 comment views icon

Новые документы Microsoft Word будут автоматически сохраняться в "облаке"

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

Новые документы Microsoft Word будут автоматически сохраняться в "облаке"

Microsoft Word решил изменить правила игры — теперь документы автоматически будут «лететь» в облако.

Отныне все новые документы будут автоматически сохраняться в облаке — в OneDrive или другом хранилище, которое выберет сам пользователь. Автосохранение включать больше не придется: оно будет работать по умолчанию, говорит Рауль Муньос, менеджер по продуктам команды совместных служб и интерфейсов Office в Microsoft. Правда напоминает обновление год назад, когда Windows 11 начала принудительное резервное копирование OneDrive?

Функцию тестируют в программе предварительного доступа Microsoft 365. По словам компании, она должна убрать риск потери документов и сделать их доступными с любого устройства — Android, iOS или через браузер. Хотя вопрос, правда ли рисков не будет? Недавно пользователь OneDrive потерял данные за 30 лет работы, а его запросы игнорировали.

Нові документи Microsoft Word автоматично зберігатимуться в "хмарі"
Пример автосейва в Microsoft Word

Новые документы в Word теперь будут получать название с датой создания, а не стандартный шаблон с цифрами в конце. Пользователи смогут изменить стандартное место сохранения, а также отключить автоматическое создание файлов в облаке, если предпочтут локальный вариант.

Как это работает показано ниже на скриншотах ниже

Нові документи Microsoft Word автоматично зберігатимуться в "хмарі"Нові документи Microsoft Word автоматично зберігатимуться в "хмарі"Нові документи Microsoft Word автоматично зберігатимуться в "хмарі"Нові документи Microsoft Word автоматично зберігатимуться в "хмарі"Нові документи Microsoft Word автоматично зберігатимуться в "хмарі"

Решение Microsoft довольно ожидаемое: последние годы компания активно продвигает OneDrive. Автосохранение по умолчанию и навязчивые напоминания в Windows уже подталкивают пользователей к переходу на облако. Теперь же новое правило делает локальное сохранение менее удобным, чем использование OneDrive. Собственно поэтому часть пользователей раскритиковала нововведение:

«Кажется, каждые несколько лет Microsoft добавляет еще один шаг, который пользователям приходится проходить, чтобы добраться до своих файлов. Раньше все было просто — диск C сразу был перед глазами», — пишет пользователь.

Компания в последнее время успела обновить Excel, где теперь сводные таблицы будут автоматически обновляться. А для «проводника» Windows 11 анонсировали много обновлений, в частности быстрый доступ к пользовательским папкам и меню AI Actions. Помимо OneDrive, Microsoft активно продвигает Copilot, который способен видеть ваш экран Он уже тестируют в браузере.

Источник: Microsoft

Популярные новости

arrow left
arrow right
Windows Phone возвращается? Microsoft запатентовала складной смартфон с подставкой
Microsoft закупила экскрементов на $1,7 млрд, чтобы закопать в землю — это связано с ИИ
Microsoft Edge становится ИИ-браузером — сравнение товаров, помощь с вкладками и другое в Copilot Mode
А так можно было? В Microsoft Excel сводные таблицы будут автоматически обновляться
Microsoft уволила 9 000 работников — почти 50% в студиях Xbox
ИИ-помощник Copilot теперь ищет файлы на Windows 10 и 11 — лучше и быстрее Windows Search
Отдел графики Xbox ищет новых работников сообщением с плохо сгенерированным ИИ-изображением
Три самых ожидаемых релиза лета пополнят Game Pass в июле
В ZeniMax возмущены «бесчеловечными» увольнениями Microsoft — из Elder Scrolls Online ушли «абсолютно важные» люди
Августовский каталог Game Pass пополнится Assassin's Creed Mirage и еще 5+ играми
Вице-президент Microsoft: Windows 2030 обойдется без мыши и клавиатуры, управлять будут голос и ИИ
Более $50 млн за размещение игры в Game Pass — менеджер Microsoft проговорился в резюме
Переобулись? Microsoft возвращает базовую цену игр до $70, за предзаказ The Outer Worlds 2 вернут «переплату»
Злая шутка от Microsoft: уволенных работников заменят на ИИ, который они же и разработали
Ремонтник консолей наткнулся на "редкую" Xbox, которую заблокировали из-за долгов
30-летний «синий экран смерти» Windows — все. Теперь BSOD будет черным
Microsoft заблокировала почту разработчика LibreOffice после критики в свой адрес — апелляции игнорируют
Топ Xbox посоветовал уволенным работникам искать работу через ИИ
Google едва не запустил собственный «ChatGPT» раньше OpenAI, — бывший разработчик, CEO Microsoft AI
Фальшивый Microsoft — международный колл-центр работал под софтверного гиганта
"OpenAI съест Microsoft живьем": Илон Маск отреагировал на старт GPT-5 в продуктах компании
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить