Новые документы Microsoft Word будут автоматически сохраняться в "облаке"

Microsoft Word решил изменить правила игры — теперь документы автоматически будут «лететь» в облако.

Отныне все новые документы будут автоматически сохраняться в облаке — в OneDrive или другом хранилище, которое выберет сам пользователь. Автосохранение включать больше не придется: оно будет работать по умолчанию, говорит Рауль Муньос, менеджер по продуктам команды совместных служб и интерфейсов Office в Microsoft. Правда напоминает обновление год назад, когда Windows 11 начала принудительное резервное копирование OneDrive?

Функцию тестируют в программе предварительного доступа Microsoft 365. По словам компании, она должна убрать риск потери документов и сделать их доступными с любого устройства — Android, iOS или через браузер. Хотя вопрос, правда ли рисков не будет? Недавно пользователь OneDrive потерял данные за 30 лет работы, а его запросы игнорировали.

Новые документы в Word теперь будут получать название с датой создания, а не стандартный шаблон с цифрами в конце. Пользователи смогут изменить стандартное место сохранения, а также отключить автоматическое создание файлов в облаке, если предпочтут локальный вариант.

Как это работает показано ниже на скриншотах ниже

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

Решение Microsoft довольно ожидаемое: последние годы компания активно продвигает OneDrive. Автосохранение по умолчанию и навязчивые напоминания в Windows уже подталкивают пользователей к переходу на облако. Теперь же новое правило делает локальное сохранение менее удобным, чем использование OneDrive. Собственно поэтому часть пользователей раскритиковала нововведение:

«Кажется, каждые несколько лет Microsoft добавляет еще один шаг, который пользователям приходится проходить, чтобы добраться до своих файлов. Раньше все было просто — диск C сразу был перед глазами», — пишет пользователь.

Компания в последнее время успела обновить Excel, где теперь сводные таблицы будут автоматически обновляться. А для «проводника» Windows 11 анонсировали много обновлений, в частности быстрый доступ к пользовательским папкам и меню AI Actions. Помимо OneDrive, Microsoft активно продвигает Copilot, который способен видеть ваш экран Он уже тестируют в браузере.

Источник: Microsoft