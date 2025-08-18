"Проводник" Windows 11 получит много обновлений

В отличие от предыдущих версий Windows, «Проводник» в Windows 11 по умолчанию открывается не на странице «Этот компьютер» со всеми дисками, а на новой вкладке «Домашняя страница». Она предоставляет быстрый доступ к пользовательским папкам, избранному и общим файлам. Чтобы сделать этот опыт работы более удобным, Microsoft работает над добавлением новых кнопок в «Проводник».

Надежный источник информации о Windows, пользователь @phantomofearth, поделился новым открытием в своем X-аккаунте. В будущих обновлениях Windows 11 станет легче открывать расположение файлов на «Домашней странице», запрашивать Copilot о файлах или открывать контекстное меню. Все эти кнопки будут появляться при наведении курсора на файл, экономя один лишний клик. В текущей версии «Проводника» эти команды доступны через правый клик, однако контекстное меню работает медленно, поэтому вынесение их в отдельные кнопки станет заметным улучшением.

Среди других новинок для «Проводника» Windows 11 ожидается меню AI Actions. Оно предоставит быстрый доступ к определенным инструментам для файлов: поиску в Bing, размытию фона, удалению объектов и тому подобное.

Несмотря на новые возможности, «Проводник» Windows 11 все еще страдает на медлительность работы и странные баги. Например, порой наблюдается мигание окон при открытии новых вкладок.

Итак, Microsoft постепенно обогащает Windows 11 современными инструментами. Кроме доработки «Проводника» пользователей может порадовать новое меню «Пуск» с сортировкой программ, возможность удалять системные программы и адаптивный режим энергосбережения, который позволит ноутбукам дольше работать от батареи.

Хотя в некоторых случаях обновления приносят больше вреда, чем пользы, как вот сбои в работе SSD при копировании больших файлов.

Источник: neowin