Новости Софт 18.08.2025 comment views icon

"Проводник" Windows 11 получит много обновлений

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

"Проводник" Windows 11 получит много обновлений

В отличие от предыдущих версий Windows, «Проводник» в Windows 11 по умолчанию открывается не на странице «Этот компьютер» со всеми дисками, а на новой вкладке «Домашняя страница». Она предоставляет быстрый доступ к пользовательским папкам, избранному и общим файлам. Чтобы сделать этот опыт работы более удобным, Microsoft работает над добавлением новых кнопок в «Проводник».

Надежный источник информации о Windows, пользователь @phantomofearth, поделился новым открытием в своем X-аккаунте. В будущих обновлениях Windows 11 станет легче открывать расположение файлов на «Домашней странице», запрашивать Copilot о файлах или открывать контекстное меню. Все эти кнопки будут появляться при наведении курсора на файл, экономя один лишний клик. В текущей версии «Проводника» эти команды доступны через правый клик, однако контекстное меню работает медленно, поэтому вынесение их в отдельные кнопки станет заметным улучшением.

Среди других новинок для «Проводника» Windows 11 ожидается меню AI Actions. Оно предоставит быстрый доступ к определенным инструментам для файлов: поиску в Bing, размытию фона, удалению объектов и тому подобное.

Несмотря на новые возможности, «Проводник» Windows 11 все еще страдает на медлительность работы и странные баги. Например, порой наблюдается мигание окон при открытии новых вкладок.

Итак, Microsoft постепенно обогащает Windows 11 современными инструментами. Кроме доработки «Проводника» пользователей может порадовать новое меню «Пуск» с сортировкой программ, возможность удалять системные программы и адаптивный режим энергосбережения, который позволит ноутбукам дольше работать от батареи.

Хотя в некоторых случаях обновления приносят больше вреда, чем пользы, как вот сбои в работе SSD при копировании больших файлов.

Источник: neowin

Популярные новости

arrow left
arrow right
Августовский каталог Game Pass пополнится Assassin's Creed Mirage и еще 5+ играми
Строители побеждают программистов: Microsoft рассказала, какие профессии заменит искусственный интеллект
Переобулись? Microsoft возвращает базовую цену игр до $70, за предзаказ The Outer Worlds 2 вернут «переплату»
Отдел графики Xbox ищет новых работников сообщением с плохо сгенерированным ИИ-изображением
ИИ-помощник Copilot теперь ищет файлы на Windows 10 и 11 — лучше и быстрее Windows Search
Обновление Windows 11 вызывает сбои SSD во время копирования многих файлов
Исследование Microsoft: бесконечный рабочий день ведет к потере производительности
Microsoft Xbox объявила стратегическое партнерство с AMD — консоли, облачные сервисы и другое
Microsoft позволяла инженерам из Китая работать с системами Пентагона с минимальным надзором
Windows, прощай! Количество устройств с ОС Microsoft сократилось на 400 млн за 3 года
Microsoft портирует игры первой Xbox и 360 в облако, на современные консоли и ПК (с улучшением), — инсайдер
Новое в iOS 26 beta 4: Apple Intelligence вернулся с оговорками, изменения в Liquid Glass
Новое меню «Пуск» Windows 11 сортирует приложения небольшим файлом — без какого-либо ИИ
Google едва не запустил собственный «ChatGPT» раньше OpenAI, — бывший разработчик, CEO Microsoft AI
Топ Xbox посоветовал уволенным работникам искать работу через ИИ
Фальшивый Microsoft — международный колл-центр работал под софтверного гиганта
Microsoft продлевает бесплатную поддержку Windows 10 еще на год — но есть условия
Microsoft улучшила точность квантовых вычислений в 1000 раз
Microsoft заменила работников ИИ и сэкономила $500 млн
Пользователи Apple MacBook из Европы не получат одну из лучших функций MacOS Tahoe
Три самых ожидаемых релиза лета пополнят Game Pass в июле
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить