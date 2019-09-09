Новые HEDT-процессоры AMD Ryzen Threadripper 3000 будут разделены на две серии с разными характеристиками





Ранее AMD уже перевела на семинанометровый техпроцесс и микроархитектуру Zen 2 настольные процессоры Ryzen для массовой платформы и серверные процессоры Epyc. Линейка Ryzen 3000 из шести моделей вышла 7 июля, а серия Epyc второго поколения (Rome) спустя месяц. Следующая на очереди — серия Ryzen Threadripper 3000 (семейство Castle Peak). Буквально на днях новые HEDT-процессоры «красных» прошли сертификацию PCI Special Interest Group (PCI-SIG) на совместимость с PCI Express 4.0, а теперь журналистам Gamers Nexus удалось раздобыть новую порцию конфиденциальных данных касательно грядущих новинок.

Из добытой журналистами внутренней документации AMD следует, что Ryzen Threadripper 3000 будут разделены на две линейки: sTRX4 HEDT и sWRX8 Workstation. По сути, модели sTRX4 HEDT — это прямые преемники нынешних Ryzen Threadripper 2000-й серии. Чипы этой серии будут отличаться разблокированным множителем, поддержкой DDR4-3200 в 4-канальном режиме и 64 линиями PCI Express 4.0. Вторая линейка sWRX8 Workstation будет представлена моделями с заблокированным множителем, 8-канальным контроллером DDR4-3200 и 128 линиями PCI Express 4.0. То есть, это будут модели для рабочих станций, близкие к серверным Epyc 2, для конкуренции с чипами Xeon W-3200 платформы LGA3647.

Увы, данных о количестве ядер нет, но с учетом позиционирования можно предположить, что в sTRX4 HEDT войдут CPU с количеством ядер до 32, а в серию sWRX8 Workstation — до 64.

Эти новые сведения полностью согласуются с недавними данными о том, что вместе с Ryzen Threadripper 3000 дебютирует три новых чипсета для них – TRX40, TRX80 и WRX80. В то же время в свежей документации есть намеки на обратную совместимость со старыми моделями Ryzen Threadripper.

Последние данные указывают, что официальный дебют 7-нм чипов AMD Castle Peak состоится в ноябре, спустя месяц после выхода 14-нм процессоров Intel Cascade Lake-X для платформы LGA2066.

Источник: Gamers Nexus