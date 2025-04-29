Новые кадры детектива «Достать ножи 3» от Netflix — Бенуа Блан на стиле и на кладбище

Netflix обнародовал новый кадр триквела детектива «Достать ножи», который получил подзаголовок «Проснись мертвец» — Бенуа Блан берется за новое, но еще более жуткое дело (учитывая то, что премьера назначена на Хэллоуин).

На кадре Блан Дэниела Крейга выглядит несколько иначе, чем в предыдущих двух фильмах — он постарел, но теперь более стильный и носит длинные волосы. Персонаж прислонился к дереву в задумчивости где-то на кладбище (довольно ожидаемо, учитывая название фильма), расположенном среди леса.

Серия «Достать ножи» стартовала в 2019 году с участием Крейга, Аны де Армас, Криса Эванса и еще многих звезд первой величины. Фильм имел успешный прокат с заработками в $312 млн по всему миру, несмотря на трансляцию во времена пандемии, поэтому ожидаемо принес за собой продолжение с подзаголовком «Стеклянная луковица». Во втором случае прокат был ограниченным с приоритетом на показы Netflix, к большой печали исполнителя главной роли, и собрал всего $13 млн.

У фильма «Проснись мертвец» еще нет официального синопсиса, но сценарист Райан Джонсон намекнул, что Бенуа Блан возьмется за «самое опасное дело» в своей жизни. К актерскому составу детектива на этот раз присоединились Кейли Спейни («Чужой: Ромул»), Джош О’Коннор («Корона»), Джош Бролин, Мила Кунис, Джереми Реннер, Кэрри Вашингтон и др.

Ранее Netflix показал кадр с Бланом и персонажем О’Коннора в церкви:

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Джонсон уже в третий раз взял на себя режиссерскую роль и написал сценарий. 17 августа 2024 года он обнародовал в своем Instagram снимок с кладбища с табличкой «Пожалуйста, будьте внимательны к могилам», сигнализируя о завершении съемок.

Полноценный трейлер фильма «Достать ножи: Проснись мертвец» ожидаем 31 мая — на событии Netflix Tudum, тогда как премьера предварительно назначена на конец октября 2025 года.