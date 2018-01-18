Новый подключаемый модуль Motorola Moto Folio является самым дешевым в линейке и совместим со всеми смартфонами Moto Z

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Компания Motorola расширила линейку подключаемых модулей Moto Mods для смартфонов Moto Z новой моделью. Она называется Moto Folio, совместима со всеми моделями Moto Z и является самым дешевым модулем на сегодняшний день. Стоимость аксессуара составляет всего $11.

Moto Folio – это сверхтонкий чехол-книжка, который обеспечит устройству дополнительную защиту от повреждений.

Особенностью этого чехла является наличие специального «кармашка» для хранения банковской карты или какого-нибудь пластикового документа – ID-карты, например. К сожалению, «кармашек» достаточно узкий, поэтому может вместить только одну карточку.

Чехол оснащен магнитной застежкой, которая предотвращает его случайное раскрытие. Его размеры – 156,1х74х3,5 мм при массе 55 г. На выбор покупателю предложено три варианты цветового исполнения – Fine Gold, Super Black и Grape Juice.

Напомним, в рамках недавней выставки CES 2018 были представлены еще две новые модели Moto Mods – миниатюрная медицинская лаборатория Lenovo Vital Moto Mod и физическая QWERTY-клавиатура Livermorium Slider Keyboard Moto Mod.

Источник: Motorola