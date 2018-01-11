Модуль Lenovo Vital Moto Mod для смартфонов Moto Z заменяет несколько медицинских приборов и измеряет даже давление, но и стоит дороже почти любого смартфона производителя

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Компания Motorola Mobility, являющаяся дочерним предприятием Lenovo, анонсировала парочку новых сменных модулей Moto Mods для смартфонов Moto Z. Напомним, эти модули являются отличительной особенностью «модульных» смартфонов Motorola и добавляют аппаратам новые функции и возможности.

Вне всяких сомнений, устройство под названием Lenovo Vital Moto Mod является более интересной новинкой из двух. Эта модель была разработана специалистами Lenovo и является своего рода миниатюрной медицинской лабораторией, позволяющей измерить целых пять ключевых показателей жизнедеятельности организма человека. Говоря конкретнее, с помощью этого модуля можно измерить ЧСС, частоту дыхания, уровень кислорода в крови (степень насыщения крови кислородом), температуру и, самое главное, кровяное давление (систолическое и диастолическое). Это первое именно потребительское устройство, а не медицинское, предназначенное для измерения кровяного давления.

Модуль Lenovo Vital Moto Mod достаточно крупный по размерам и дорогой. Желающие смогут купить его не раньше апреля по цене $395. Отметим, что в ассортименте производителя найдется немного смартфонов, которые стоят дороже.

Вторая новинка впечатляет меньше, но все равно является достаточно интересной. Это модуль под названием Livermorium Slider Keyboard Moto Mod от сторонних разработчиков. Устройство представляет собой физическую клавиатуру QWERTY. При подключении он превращает смартфон в боковой слайдер, которая позволяет более удобно набирать текст. Отметим, что этот модуль стал победителем программы Transform the Smartphone Challenge и был выпущен посредством краудфандинга – средства собирали на платформе Indiegogo. Купить устройство можно будет в ближайшие несколько месяцев по цене $100.

Напомним, в конце прошлого года мы публиковали материал, в котором делились нашим опытом использования модулей Moto Mods для смартфонов Moto Z от Motorola.

Источник: The Verge и Motorola