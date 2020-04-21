Новый 12,9-дюймовый iPad Pro вместе с клавиатурой Magic Keyboard весит больше, чем ноутбук MacBook Air





Вместе с новым iPad Pro, как известно, дебютировала механическая клавиатура Magic Keyboard к нему, которая фактически стирает грань между планшетами и ультратонкими ноутбуками. Но один важный параметр Apple оставила без внимания — сколько конкретно веса добавляет планшету клавиатура. Теперь когда начались поставки Magic Keyboard и вышли первые обзоры, мы можем устранить этот пробел. Как и ожидалось, клавиатура добавляет iPad Pro немалый вес.

12,9-дюймовый iPad Pro с подключенной клавиатурой Magic Keyboard весит 1362 грамма, что больше массы 13-дюймового MacBook Air (1290 грамм) и на 25% тяжелее iPad Pro со старой клавиатурой Smart Keyboard. Столько же весит 13-дюймовый MacBook Pro. Без клавиатуры 12,9-дюймовый iPad Pro весит почти вдвое меньше — 710 грамм.

Прибавка в весе, главным образом, обусловлена уникальной конструкцией. Клавиатура Magic Keyboard, которая подключается при помощи магнитного соединения, способна благодаря специальному шарнирному механизму поднять iPad Pro над столом так, чтобы расположить его в более удобном положении для просмотра. Кроме того, в клавиатуре используются механизм «ножницы», изначально дебютировавший в новом 16-дюймовом MacBook Pro и недавно перекочевавший в MacBook Air. Также в ней есть трекпад с поддержкой жестов Multi-Touch, встроенная подсветка и разъем USB-C для зарядки всей системы. С учетом всего этого то, что клавиатура весит как 12,9-дюймовый iPad Pro, абсолютно не удивляет.

К слову, к выходу Magic Keyboard компания Apple подготовила еще одно рекламное видео, демонстрирующее главные особенности аксессуара, который позволяет планшету «парить» в воздухе. Получается весьма занятная ситуация, когда iPad Pro с Magic Keyboard одновременно и тяжелый, и легкий.

Остается добавить, что клавиатура Magic Keyboard еще и весьма недешевая: $299 для 11-дюймового iPad Pro и $349 — для версии с экраном 12,9 дюйма (обычный iPad стоит $329). Если говорить о более доступных альтернативах, для более доступных iPad (7-го поколения), iPad Air (3-го поколения) и iPad Pro (10,5 дюйма) есть, например, чехол с клавиатурой и трекпадом Logitech Combo Touch за $149. В данном случае вес планшета с чехлом составляет 1,13 кг, но тогда придется обойтись без преимуществ более крупного экрана в сравнении с 12,9-дюймовым iPad Pro.

Источник: The Verge (2) и Apple