Сможет ли iPad заменить ПК? Сравниваем характеристики новых iPad Pro и MacBook Air





27 января 2020 года исполнилось ровно десять лет с того момента, как тогда еще живой основатель Apple Стив Джобс официально явил миру планшетный компьютер Apple iPad первого поколения. Вчера Apple представила новый iPad Pro с диагональю экрана 11 и 12,9 дюйма, а также новую механическую клавиатуру Magic Keyboard для него. И это определенно новая веха в развитии iPad.

Клавиатура Magic Keyboard способна поднять iPad Pro над столом и, как твердили последние слухи, имеет встроенный трекпад, поддерживающий привычные жесты, а также разъем USB-C для зарядки всей системы. И здесь нельзя не вспомнить предысторию. Apple всегда выносила iPad на передний план, причем как в технологическом, так и маркетинговом плане. Стоит еще раз взглянуть на вчерашние рекламные ролики нового iPad Pro. Обратите внимание на то, как Apple продвигает iPad Pro и умело обыгрывает термин компьютер.

Да, эта стратегия не нова, Apple уже давно пытается сделать из iPad своеобразную замену ПК, а точнее, убедить в этом покупателей (помните, как в 2018 году на презентации iPad Pro нам показывали обработку файла PSD размером 3 ГБ, с которым планшет справлялся не хуже ПК?). И новый iPad Pro действительно стирает грани между планшетами и ультратонкими ноутбуками. Достаточно сравнить новый iPad Pro и представленный с ним одновременно новый ноутбук MacBook Air.

О производительности новой SoC Apple A12Z Bionic, которая является улучшенной (разогнанной?) версией A12X Bionic данных пока нет, но тут невольно вспоминается презентация прошлого поколения iPad Pro с SoC A12X Bionic. Тогда Apple утверждала, что планшеты мощнее 92% всех продающихся ПК. Позже были тесты производительности, в которых A12X Bionic показывала рекордные результаты и даже опережала актуальный мобильный Intel Core i7. Будет очень интересно сравнить A12Z Bionic и новые чипы Intel Amber Lake-Y по производительности, насколько такое сравнение вообще будет возможно, учитывая разные архитектуры. В любом случае, сейчас практически нет никаких сомнений насчет принципиально нового MacBook без процессоров Intel. По последнему прогнозу небезызвестного Мин-Чи Куо, первые компьютеры Apple с процессорами ARM собственной разработки мы увидим уже в следующем году. Примерно в эти же сроки должен состояться запуск платформы Marzipan, аналог Universal Windows Platform (UWP). Напомним, проект предусматривает постепенное слияние iOS и macOS — разработчики получат возможность объединять приложения для iPhone, iPad и Mac в единое приложение.

Отвечая на вопрос в заголовке, понятно, что под ПК подразумеваются ультратонкие ноутбуки. И нет, рассматривать iPad как полноценную замену тому же MacBook Air нельзя, да и с клавиатурой планшет на $350 дороже. В то же время уже сейчас iPad Pro во многом лучше MacBook Air и в некоторых сценариях первый вполне может оказаться предпочтительней второго.