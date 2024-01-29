Новости Кино 29.01.2024 в 17:14 comment views icon

Новый трейлер фильма «‎Охотники за привидениями: Леденящий ужас» — смертельный холод в Нью-Йорке, опасный злодей и много ностальгии

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Новый трейлер фильма «‎Охотники за привидениями: Леденящий ужас» — смертельный холод в Нью-Йорке, опасный злодей и много ностальгии

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Фильм продолжает историю «Охотников за привидениями: Наследники», который вышел в 2021 году.

«Семья Спенглеров возвращается в легендарную пожарную часть Нью-Йорка, чтобы объединиться с оригинальными «Охотниками за привидениями», которые создали сверхсекретную исследовательскую лабораторию, и спасти мир от второго Ледникового периода», — говорится в официальном синопсисе.

«‎Леденящий ужас», основанный на классическом фильме Айвана Райтмана «Охотники за привидениями» 1984 года, является пятым фильмом в серии и следует за «Охотниками за привидениями: Наследники» 2021 года, который собрал более $204 млн во всем мире.

Среди актерского состава — Билл Мюррей, Кэрри Кун, Пол Радд, Финн Вулфхард, Маккенна Грейс, Селеста О’Коннор, Логан Ким, Дэн Эйкройд, Эрни Хадсон и Энни Поттс, а также Кумайл Нанджиани и Паттон Освальт.

Райтман выступает продюсером проекта. Гил Кенан стал режиссером и написал сценарий вместе с Джейсоном Райтманом.

В январе Sony объявила, что релиз фильма перенесен с 29-го на 22 марта 2024 года.

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