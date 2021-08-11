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NVIDIA анонсировала графический ускоритель RTX A2000 для компактных рабочих станций

NVIDIA анонсировала графический ускоритель RTX A2000 для компактных рабочих станций

NVIDIA анонсировала графический ускоритель RTX A2000 для компактных рабочих станций


Компания NVIDIA подготовила к выпуску новый графический ускоритель RTX A2000. Он ориентирован на применение в составе профессиональных рабочих станций.

На сегодняшний день это самый маленький графический ускоритель с GPU на базе архитектуры Ampere, который легко помещается в рабочих станциях малого форм-фактора. Как и старые видеокарты NVIDIA Quadro, RTX A2000 предназначена в первую очередь для профессионалов, которые хотят использовать в своей работе трассировку лучей и возможности искусственного интеллекта NVIDIA. Целевой аудиторией ускорителя являются пользователи, работающие с ПО для 3D-моделирования и рендеринга.

NVIDIA анонсировала графический ускоритель RTX A2000 для компактных рабочих станций

Новинка оснащена графическим процессором с 3328 CUDA ядрами. GPU содержит RT ядра второго поколения и тезорные ядра третьего поколения. Также ускоритель несёт на борту 6 ГБ памяти GDDR6 с поддержкой ECC. Устройство обеспечивает производительность 8 терафлопс. Новая модель является довольно энергоэффективным решением, она потребляет 70 Вт энергии. Видеокарта имеет низкопрофильное исполнение и довольствуется одним вентилятором. Для подключения мониторов предназначены четыре порта DisplayPort 1.4.

Новый графический ускоритель NVIDIA RTX A2000 будет распространяться в составе рабочих станций партнёров, таких как ASUS, Dell, HP, Lenovo и др. Устройство поступит на рынок в октябре по цене около $450.

Источник: The Verge

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