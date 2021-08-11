NVIDIA анонсировала графический ускоритель RTX A2000 для компактных рабочих станций

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Компания NVIDIA подготовила к выпуску новый графический ускоритель RTX A2000. Он ориентирован на применение в составе профессиональных рабочих станций.

На сегодняшний день это самый маленький графический ускоритель с GPU на базе архитектуры Ampere, который легко помещается в рабочих станциях малого форм-фактора. Как и старые видеокарты NVIDIA Quadro, RTX A2000 предназначена в первую очередь для профессионалов, которые хотят использовать в своей работе трассировку лучей и возможности искусственного интеллекта NVIDIA. Целевой аудиторией ускорителя являются пользователи, работающие с ПО для 3D-моделирования и рендеринга.

Новинка оснащена графическим процессором с 3328 CUDA ядрами. GPU содержит RT ядра второго поколения и тезорные ядра третьего поколения. Также ускоритель несёт на борту 6 ГБ памяти GDDR6 с поддержкой ECC. Устройство обеспечивает производительность 8 терафлопс. Новая модель является довольно энергоэффективным решением, она потребляет 70 Вт энергии. Видеокарта имеет низкопрофильное исполнение и довольствуется одним вентилятором. Для подключения мониторов предназначены четыре порта DisplayPort 1.4.

Новый графический ускоритель NVIDIA RTX A2000 будет распространяться в составе рабочих станций партнёров, таких как ASUS, Dell, HP, Lenovo и др. Устройство поступит на рынок в октябре по цене около $450.

Источник: The Verge