NVIDIA анонсировала ускоритель A100 PCIe с GPU на базе архитектуры Ampere
Компания NVIDIA заявила о доступности нового акселератора A100, использующего графический процессор на базе архитектуры Ampere и интерфейс подключения PCI Express 4.0. Новинка во многих характеристиках схожа с моделью A100 SXM. Такая плата предназначена для обучения систем искусственного интеллекта и соответствующих вычислений. Также она может использоваться в качестве вычислителя для масштабных научных приложений и крупных центров обработки данных.
Ускоритель A100 PCIe включает графический процессор GA100, который изготовлен по нормам 7-нанометрового технологического процесса и содержит 54 млрд транзисторов. В GPU доступно 6912 потоковых процессоров и 432 тензрных ядра. Однако использование ядер трассировки лучей не предусмотрено, так как они не задействуются в целевых приложениях. Как и SXM-версия, устройство памятью HBM2e объёмом 40 ГБ. Подробные технические характеристики и уровни производительности для различных типов вычислений представлены в следующей таблице.
|Модель
|A100 PCIe
|A100 SXM
|Tesla V100s
|Tesla V100
|Tesla P100
|GPU
|7-нм GA100
|7-нм GA100
|12-нм GV100
|12-нм GV100
|16-нм GP100
|Площадь кристалла
|826 мм2
|826 мм2
|815 мм2
|815 мм2
|610 мм2
|Транзисторы
|54 млрд
|54 млрд
|21,1 млрд
|21,1 млрд
|15,3 млрд
|SM-блоки
|108
|108
|80
|80
|56
|CUDA ядра
|6912
|6912
|5120
|5120
|3840
|Тензорные ядра
|432
|432
|640
|640
|NA
|FP16 вычисления
|78 терафлопс
|78 терафлопс
|32,8 терафлопс
|31,4 терафлопс
|21,2 терафлопс
|FP32 вычисления
|19,5 терафлопс
|19,5 терафлопс
|16,4 терафлопс
|15,7 терафлопс
|10,6 терафлопс
|FP64 вычисления
|9,7 терафлопс
|9,7 терафлопс
|8,2 терафлопс
|7,8 терафлопс
|5,3 терафлопс
|Boost-частота
|~1410 МГц
|~1410 МГц
|~1601 МГц
|~1533 МГц
|~1480 МГц
|Пропускная способность памяти
|1555 ГБ/с
|1555 ГБ/с
|1134 ГБ/с
|900 ГБ/с
|721 ГБ/с
|Частота памяти
|2430 МГц
|2430 МГц
|2214 МГц
|1760 МГц
|1408 МГц
|Память
|40 ГБ HBM2e
|40 ГБ HBM2e
|32 ГБ HBM2
|16 ГБ / 32 ГБ HBM2
|16 ГБ HBM2
|Шина доступа памяти
|5120 бит
|5120 бит
|4096 бит
|4096 бит
|4096 бит
|TDP
|250 Вт
|400 Вт
|250 Вт
|300 Вт
|300 Вт
|Форм-фактор
|PCIe 4.0
|SXM4
|PCIe 3.0
|SXM2 / PCIe 3.0
|SXM
Показатель рассеиваемой мощности ускорителя A100 PCIe заявлен на уровне 250 Вт, хотя фактические значения могут быть ниже. Для сравнения, SXM-версия обладает показателем TDP на уровне 400 Вт при такой же пиковой производительности. Однако при постоянной нагрузке новинке будет демонстрировать на 10-50% меньшую производительность по сравнению с версией SXM.
Ускорители NVIDIA A100 PCIe и A100 SXM уже предлагаются поставщиками серверных систем в составе своих решений.
Источник: videocardz