NVIDIA поделилась результатами тестов RTX 3090 (в играх на 10–15% быстрее RTX 3080) и предупредила об ограниченной доступности
Продажи GeForce RTX 3090 откроются по всему миру 24 сентября в 16:00 по Киеву, после чего сеть заполнят полноценные обзоры нового игрового флагмана NVIDIA Ampere, но ждать их особого смысла нет. В преддверии старта продаж производитель поделился собственными результатами тестов производительности RTX 3090 — в играх при разрешении 4K она быстрее RTX 3080 на 10–15%. Таким образом, более ранние утечки подтвердились.
На сентябрьской презентации 30-й серии GeForce RTX компания NVIDIA хвасталась, что флагману RTX 3090 с 24 ГБ памяти GDDR6X по силам гейминг в 8K 60 fps. И вчера на примере первых тестов мы убедились, что новинка действительно способна запускать игры в разрешении 8K с частотой до 60 fps, но без помощи фирменных ухищрений (читай: технологии интеллектуального сглаживания DLSS). Но с учетом того, сколько стоят соответствующие дисплеи и ограниченного количества игр, едва ли найдется много желающих прикоснуться к PC-геймингу в 8K. Вышедшая на прошлой неделе предтоповая модель RTX 3080, которая пока находится в большом дефиците, показала, что новое поколение видеокарт NVIDIA — о PC-гейминге в 4K.
И как подтверждает сама NVIDIA, в играх при разрешении 4K флагманская видеокарта RTX 3090 опережает младшую сестру всего на 10–15%. При этом в цене этих GPU более чем двукратная разница. Стоит ли переплачивать за эту незначительную прибавку и возможность играть в пару-тройку игр в 8K — каждый решит для себя сам.
Справедливости ради, «зеленые» ориентируют RTX 3090 больше на профессиональное применение, чем на игры. Если сравнивать с профессиональным ускорителем прошлого поколения Titan RTX, то RTX 3090 в соответствущих приложениях быстрее на 30–90%.
Наученная ситуацией с RTX 3080, NVIDIA сразу предупредила, что в день запуска RTX 3090 будет доступна в ограниченном количестве, и пообещала отгрузить больше карт на рынок в ближайшие недели.
Напомним, в основе GeForce RTX 3090 лежит 8-нм кристалл GA102, насчитывающий 28 миллиардов транзисторов. В активе GPU находится 10496 ядер CUDA, 328 тензорных и 82 RT-ядер. Эта видеокарта оснащена 24 ГБ памяти GDDR6X с пропускной способностью 936 Гбайт/с (384-разрядная шина).
|Видеокарта
|GeForce RTX 3090
|GeForce RTX 3080
|GeForce RTX 3070
|Графический процессор
|GA102
|GA102
|GA104
|Количество транзисторов, млн. шт
|28 000
|28 000
|17 000
|Техпроцесс, нм
|8 (Samsung)
|8 (Samsung)
|8 (Samsung)
|Количество ядер CUDA
|10496
|8704
|5888
|Частота ядра Boost, МГц
|1700
|1710
|1730
|Шина памяти, бит
|384
|320
|256
|Тип памяти
|GDDR6X
|GDDR6X
|GDDR6
|Частота памяти, МГц
|19 500
|19 000
|16 000
|Объем памяти, ГБ
|24
|10
|8
|Вычислительная мощность (FP32)
|35,7 Тфлопс
|29,8 Тфлопс
|20,4 Тфлопс
|Мощность, Вт
|350
|320
|220
|Интерфейс
|PCI-E 4.0
|PCI-E 4.0
|PCI-E 4.0
|Дата выхода
|24 сентября 2020
|17 сентября 2020
|октябрь 2020
|Рекомендованная стоимость, долл США
|$1499
|$699
|$499
Поставки RTX 3090 в Украину от производителей-партнеров (ASUS, MSI, Gigabyte, Palit и другие) ожидаются в ближайшие дни. Рекомендованная цена заявлена на уровне 50,2 тысяч гривен (или $1499 для рынка США), но какая будет фактическая пока вопрос.
Источник: NVIDIA