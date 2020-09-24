NVIDIA поделилась результатами тестов RTX 3090 (в играх на 10–15% быстрее RTX 3080) и предупредила об ограниченной доступности





Продажи GeForce RTX 3090 откроются по всему миру 24 сентября в 16:00 по Киеву, после чего сеть заполнят полноценные обзоры нового игрового флагмана NVIDIA Ampere, но ждать их особого смысла нет. В преддверии старта продаж производитель поделился собственными результатами тестов производительности RTX 3090 — в играх при разрешении 4K она быстрее RTX 3080 на 10–15%. Таким образом, более ранние утечки подтвердились.

На сентябрьской презентации 30-й серии GeForce RTX компания NVIDIA хвасталась, что флагману RTX 3090 с 24 ГБ памяти GDDR6X по силам гейминг в 8K 60 fps. И вчера на примере первых тестов мы убедились, что новинка действительно способна запускать игры в разрешении 8K с частотой до 60 fps, но без помощи фирменных ухищрений (читай: технологии интеллектуального сглаживания DLSS). Но с учетом того, сколько стоят соответствующие дисплеи и ограниченного количества игр, едва ли найдется много желающих прикоснуться к PC-геймингу в 8K. Вышедшая на прошлой неделе предтоповая модель RTX 3080, которая пока находится в большом дефиците, показала, что новое поколение видеокарт NVIDIA — о PC-гейминге в 4K.

И как подтверждает сама NVIDIA, в играх при разрешении 4K флагманская видеокарта RTX 3090 опережает младшую сестру всего на 10–15%. При этом в цене этих GPU более чем двукратная разница. Стоит ли переплачивать за эту незначительную прибавку и возможность играть в пару-тройку игр в 8K — каждый решит для себя сам.

Справедливости ради, «‎зеленые» ориентируют RTX 3090 больше на профессиональное применение, чем на игры. Если сравнивать с профессиональным ускорителем прошлого поколения Titan RTX, то RTX 3090 в соответствущих приложениях быстрее на 30–90%.

Наученная ситуацией с RTX 3080, NVIDIA сразу предупредила, что в день запуска RTX 3090 будет доступна в ограниченном количестве, и пообещала отгрузить больше карт на рынок в ближайшие недели.

Напомним, в основе GeForce RTX 3090 лежит 8-нм кристалл GA102, насчитывающий 28 миллиардов транзисторов. В активе GPU находится 10496 ядер CUDA, 328 тензорных и 82 RT-ядер. Эта видеокарта оснащена 24 ГБ памяти GDDR6X с пропускной способностью 936 Гбайт/с (384-разрядная шина).

Видеокарта GeForce RTX 3090 GeForce RTX 3080 GeForce RTX 3070 Графический процессор GA102 GA102 GA104 Количество транзисторов, млн. шт 28 000 28 000 17 000 Техпроцесс, нм 8 (Samsung) 8 (Samsung) 8 (Samsung) Количество ядер CUDA 10496 8704 5888 Частота ядра Boost, МГц 1700 1710 1730 Шина памяти, бит 384 320 256 Тип памяти GDDR6X GDDR6X GDDR6 Частота памяти, МГц 19 500 19 000 16 000 Объем памяти, ГБ 24 10 8 Вычислительная мощность (FP32) 35,7 Тфлопс 29,8 Тфлопс 20,4 Тфлопс Мощность, Вт 350 320 220 Интерфейс PCI-E 4.0 PCI-E 4.0 PCI-E 4.0 Дата выхода 24 сентября 2020 17 сентября 2020 октябрь 2020 Рекомендованная стоимость, долл США $1499 $699 $499

Поставки RTX 3090 в Украину от производителей-партнеров (ASUS, MSI, Gigabyte, Palit и другие) ожидаются в ближайшие дни. Рекомендованная цена заявлена на уровне 50,2 тысяч гривен (или $1499 для рынка США), но какая будет фактическая пока вопрос.

Источник: NVIDIA