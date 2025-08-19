NVIDIA показала DLSS 4 и RTX в Resident Evil Requiem, Cinder City, Black State и других новых играх

В рамках презентации GeForce On Community Update, в преддверии Gamescom 2025 NVIDIA показала работу технологий в Resident Evil Requiem и других ожидаемых играх.

Демонстрация анонсирует поддержку Full Ray Tracing, Path Tracing и DLSS 4 в играх в различных комбинациях. Видео показывают и объясняют использование эффектов в играх на конкретных примерах. Это возможность для игроков узнать, на что им стоит рассчитывать, подробнее рассмотреть новинки и то, как работают в них технологии.

Resident Evil Requiem

NVIDIA объявила, что Resident Evil Requiem получит полную поддержку трассировки лучей и трассировки пути на ПК. Это первая игра на RE Engine с трассировкой пути. Также она будет поддерживать DLSS 4 на релизе. Еще одной игрой на RE Engine с RTX и DLSS 4 станет Pragmata. Однако она не получит трассировки пути.

Разработчики игры рассказывают, что благодаря новым технологиям и их опыту игра продемонстрирует сильных персонажей и действительно увлекательный игровой процесс. Новая Resident Evil не будет страдать от визуальных проблем, которые наблюдались в предыдущих играх серии. Шум и артефакты на отражениях и других кадрах должны уйти в прошлое с трассировкой пути. Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля 2026 года, Capcom пока не объявляет системных требований.

Cronos: The New Dawn

Игра получит трассировку лучей и DLSS 4 с Multi-Frame Gen изначально. Однако разработчики не рассказывают технических деталей реализации RTX. Действие Cronos: The New Dawn происходит в темном мире, где старые здания смешиваются со странными технологиями будущего. Герой будет путешествовать во времени и противостоять загадочному Коллективу.

Bloober Team выпустит Cronos: The New Dawn 5 сентября. Игра уже имеет системные требования, также ожидаются обзоры в день релиза.

Black State

Новое видео Black State было снято на видеокарте NVIDIA с включенным DLSS 4 Multi-Frame Gen. Также можно увидеть отражения и другие изображения, полученные с помощью трассировки. Она будет среди первых игр, которые будут поддерживать NVIDIA DLSS 4 и Reflex 2 (ни одной игры с поддержкой последней технологии еще нет).

Приключенческий экшн от третьего лица, очевидно, вдохновляется Metal Gear Solid и The Matrix. Как для инди-игры, ігра имеет отличную графику, созданную на UE5. Пока нет информации даже о приблизительном времени выхода Black State. Motion Blur еще не раскрыла требования для ПК.

Cinder City

Тактический MMO-шутер от NCSoft будет поддерживать трассировку лучей и DLSS 4. Игра на Unreal Engine 5 будет использовать преимущества технологии Lumen. Очевидно, в ней также есть отражения и тени, созданные трассировкой. Для объявления NVIDIA команда разработчиков Cinder City подготовила новый трейлер.

NCSoft планирует выпустить Cinder City в 2026 году. Игроки предстают футуристическими рыцарями, исследующими мир, измененный передовыми технологиями, в частности разрушенную постапокалиптическую версию Сеула. Игра будет поддерживать как сольный, так и кооперативный режимы.

Phantom Blade Zero

NVIDIA выпустила демонстрацию работы Phantom Blade Zero на ПК. Видео показывает новые эффекты трассировки лучей, которые игра будет поддерживать на платформе. Она будет использовать трассировку лучей для улучшения бликов и теней, однако поддержки RTGI не будет. Трассировка лучей сделает поверхности более реалистичными, отражения натуральными, а тени более естественным и детализированным. Каустика трассировки лучей будет имитировать преломление и рассеивание света под водой.

Пока нет информации о дате выхода Phantom Blade Zero. Предыдущий трейлер намекал на 2025 год, однако более реалистичным считается выход в следующем. У игры до сих пор нет страницы в Steam или в Epic Games Store, как и требований для ПК.

В полной презентации NVIDIA показала Borderlands 4, Hell is Us, Pragmata и другие игровые видеофрагменты. Напомним, компания представила существенный апгрейд и расширение облачного сервиса GeForce NOW и обновление NVIDIA App с технологией Smooth Motion на RTX 40, которая может удвоить FPS в играх. Также представлены обновления RTX Remix, NVIDIA ACE и ассистента ИИ Project G-Assist.

Источники: NVIDIA, DSOG