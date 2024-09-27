Nvidia RTX 5090 будет иметь 32 ГБ памяти и значительно более высокое энергопотребление

По данным инсайдера Kopite7kimi, Nvidia планирует выпустить свою будущую видеокарту GeForce RTX 5090 с 32 ГБ памяти. В то же время видеокарты RTX 5090 и RTX 5080 будут более энергоемкими, поскольку Nvidia планирует представить более мощный графический процессор следующего поколения.

GeForce RTX 5090 якобы требует 600 Вт мощности. Хотя пока неизвестно, касается ли это требование всей графической карты или только самого графического чипа. В любом случае, похоже, что RTX 5090 будет потреблять на 150 Вт больше, чем предшественник RTX 4090. Что касается технических характеристик, новая RTX 5090 будет иметь 21760 ядер CUDA и 32 ГБ памяти GDDR7 с 512-битной шиной доступа.

GeForce RTX 5090

PG144/145-SKU30

GB202-300-A1

21760FP32

512-bit GDDR7 32G

600W — kopite7kimi (@kopite7kimi) September 26, 2024

Для модели GeForce RTX 5080 понадобится «лишь» 400 Вт мощности. Для сравнения, предшественнице RTX 4080 хватало 320 Вт. Эта модель будет иметь вдвое уменьшенные характеристики — 10752 ядра CUDA и 16 ГБ памяти GDDR7.

Хотя спецификации топовых видеокарт Nvidia серии RTX 50 уже просочились, пока точно неизвестно, когда состоится их официальный анонс. Можно ожидать презентацию новинок во время проведения выставки Consumer Electronics Show в январе 2025 года.

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Источник: The Verge

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