Новости Новости 25.12.2023 в 16:27 comment views icon

Облачные хранилища или NAS? Расскажите, как вы храните файлы и выигрывайте подарки!

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Asyris

Головний Модератор Дописів, Голова Ради авторів ITC

Облачные хранилища или NAS? Расскажите, как вы храните файлы и выигрывайте подарки!

Привет всем!

Хочу напомнить, что продолжается последний в этом году, но, конечно, не последний вообще мини-конкурс в рамках марафона авторов IТС.
Он проходит параллельно з фотобаттлом ІТС.

Логично, что любой автор может принимать участие во всех конкурсах, вне зависимости от предыдущих.
Количество работ в рамках отдельного конкурса тоже не ограничивается.

Условия участия: Более четырех абзацев в тексте. Запрет использования ИИ. Интересно раскрытая избранная тема. Фото и видео, в идеале – свои. Желательно очень – личные впечатления или личный опыт, истории из жизни.
Конкурс проводится с 15.12.2023 по 28.12.2023 включительно, то есть, по желанию, еще можно успеть 🙂

Рекомендуемые темы на конкурс (но вы можете писать на любые темы, мы просто подсказываем, что может быть интересно читателям!):

  • «Лучшие техно-подарки на Новый год в разной ценовой категории».
  • «Облачное хранилище или внешний накопитель. Последний батл в 2023 году».
  • «Есть ли смысл в наше время держать дома NAS».

Победители этого конкурса получат такие призы, за которые мы очень благодарны нашим партнерам Click.UA :

  1. 1 место – Накопитель внешний SSD 2.5″ USB 1.0TB Samsung T7 Shield Black
  2. 2 место – Накопитель внешний SSD USB-C 512GB Team PD1000
  3. 3 место –  Накопитель внешний SSD USB-C 512GB Team PD1000

Все конкурсы, которые мы проводим – поощрительные, их основная задача – заинтересовать авторов писать. Особенно тех, кто никогда не писал до этого и хочет попробовать.
Не забываем, что писать можно и вне конкурсов 🙂

С нетерпением ждем ваших статей!

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