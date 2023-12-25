Облачные хранилища или NAS? Расскажите, как вы храните файлы и выигрывайте подарки!

Привет всем!

Хочу напомнить, что продолжается последний в этом году, но, конечно, не последний вообще мини-конкурс в рамках марафона авторов IТС.

Он проходит параллельно з фотобаттлом ІТС.

Логично, что любой автор может принимать участие во всех конкурсах, вне зависимости от предыдущих.

Количество работ в рамках отдельного конкурса тоже не ограничивается.

Условия участия: Более четырех абзацев в тексте. Запрет использования ИИ. Интересно раскрытая избранная тема. Фото и видео, в идеале – свои. Желательно очень – личные впечатления или личный опыт, истории из жизни.

Конкурс проводится с 15.12.2023 по 28.12.2023 включительно, то есть, по желанию, еще можно успеть 🙂

Рекомендуемые темы на конкурс (но вы можете писать на любые темы, мы просто подсказываем, что может быть интересно читателям!):

«Лучшие техно-подарки на Новый год в разной ценовой категории».

«Облачное хранилище или внешний накопитель. Последний батл в 2023 году».

«Есть ли смысл в наше время держать дома NAS».

Победители этого конкурса получат такие призы, за которые мы очень благодарны нашим партнерам Click.UA :

Все конкурсы, которые мы проводим – поощрительные, их основная задача – заинтересовать авторов писать. Особенно тех, кто никогда не писал до этого и хочет попробовать.

Не забываем, что писать можно и вне конкурсов 🙂

С нетерпением ждем ваших статей!

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Акция продолжается с 2.12.2023 по 4.01.2024.