Обновления ради обновлений. Представлен смартфон OnePlus 7T Pro и его специальное издание McLaren Edition

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OnePlus официально представила флагманский смартфон 7T Pro, который все ждали вместе с OnePlus 7T в конце сентября. Вместе с этой моделью компания также анонсировала премиальную версию смартфона McLaren Edition.

В целом презентацию можно назвать сплошным разочарованием, поскольку обновление вышло весьма несущественным. Главное изменение заключается в однокристальной платформе. Вместо Snapdragon 855 здесь используется Snapdragon 855+. В остальном обновленный 7T Pro идентичен выпущенной полгода назад модели 7 Pro. Новинка получила тот же Fluid AMOLED дисплей с частотой 90 Гц и поддержкой HDR10+ диагональю 6,67 дюйма и разрешением (3100×1400 пикселей). Под экраном находится сканер отпечатков пальцев.

Да, добавилась еще одна конфигурация памяти – 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти. Если вы рассчитываете на большее, придётся обратить внимание на версию McLaren Edition с 12 ГБ оперативной памяти.

Еще одним изменением стал аккумулятор слегка повышенной ёмкости (4085 мА·ч) с поддержкой улучшенной технологии быстрой зарядки Warp Charge 30T, которая заряжает смартфон на 23%, чем OnePlus 7.

OnePlus 7T Pro McLaren Edition получил несколько иной дизайн с логотипом McLaren в нижней части задней панели и соответствующими спортивному автомобилю цветовыми акцентами, но в целом дизайн такой же, как у старого OnePlus 6T McLaren Edition. Аппарат поставляется с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ накопителя. Вся остальная начинка идентичная OnePlus 7T Pro. В комплекте идёт чехол из популярного в автомобильной промышленности материала алькантары, а также быстрая зарядка на 50 Вт. Обе версии смартфона работают на операционной системе OxygenOS 10 на базе Android 10.

OnePlus 7T Pro будет доступен в Европе через неделю по цене 760 евро. McLaren Edition поступит в продажу 5 ноября и будет стоить 860 евро. Новинки также появятся в Индии, Китае и Гонконге

Источник: GSM Arena