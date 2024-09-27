Объявлена дата выхода Xiaomi 15 — смартфон получит процессор Snapdragon 8 Elite

Xiaomi объявила дату презентации своего следующего флагмана. Xiaomi 15 получит новый процессор Snapdragon 8 Elite (не перепутайте с Snapdragon X Elite).

Похоже, Qualcomm переименовала следующий топовый мобильный процессор Snapdragon 8 Gen 4, с которым, по слухам, должен был выйти Xiaomi 15. Также нынешний флагман получит операционную систему Xiaomi HyperOS 2.0, созданную на основе Android 15 и ориентированную на искусственный интеллект.

Недавно телефон получил сертификацию 3C в Китае. Данные модели с номером 24129PN74C свидетельствуют о возможности быстрой зарядки мощностью 90 Вт — как и у прошлогодней модели. Также должны выйти Xiaomi 15 Ultra и Pro, которые, вероятно, выйдут в другое время.

Ожидается, что Xiaomi 15 получит три объектива камеры, среди которых будет 50 МП основная OmniVision со сверхбольшим сенсором 1/1,3″ и большой диафрагмой. Источники называют емкость батареи 4800 мАч, 4900 мАч или 6000 мАч. Также есть сообщения о защите от воды и пыли IP69.

Новый процессор флагмана Xiaomi, Snapdragon 8 Elite станет первым 3 нм процессором Qualcomm. Чип обещает существенное повышение производительности графики — 56% по сравнению с Snapdragon 8 Gen 3. Galaxy S25 Ultra, который также должен получить Snapdragon 8 Elite, недавно был замечен на Geekbench с базовой тактовой частотой 3,53 ГГц и пиковой частотой 4,47 ГГц. Устройству удалось набрать 3011 баллов в одноядерном тесте и 9706 баллов в многоядерном.

Согласно сообщению компании и официальному постеру, Xiaomi 15 будет представлен 23 октября.

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Источники: TheTechOutlook, Gizmochina

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