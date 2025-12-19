Новости Кино 19.12.2025 comment views icon

"Очень странные дела" заставили Apple обновить график выхода сериала "Плюрибус" — финал выйдет раньше

Катерина Даньшина

"Дивні дива" змусили Apple оновити графік виходу серіалу "Плюрибус" — фінал вийде раніше

«Плюрибус», который стал самым популярным сериалом в истории Apple TV, стартует с финальным эпизодом раньше чтобы избежать «столкновений» с «Очень странными делами» от Netflix.

Оба должны были выпустить новые эпизоды на Рождество, но Apple решила уступить праздничную дату и перенесла новый эпизод «Плюрибуса» на 24 декабря. «Очень странные дела» сохранили за собой 25 декабря, как дату для выпуска второго тома пятого сезонаВ Украине каждое из шоу выйдет на день позже, соответственно 25 и 26 декабря. Следует отметить, что Apple TV не впервые обновляет расписание своего нового научно-фантастического шоу: ранее даты меняли в ноябре, чтобы не сталкиваться с Днем благодарения и Черной пятницей.

Сериал «Плюрибус» повествует об авторе любовных романов Кэрол Стурке (Рэй Сихорн), которая обнаруживает, что имеет иммунитет к странному «вируса единства и счастья», атаковавшего мир. Она пробует выйти на связь с остатком «здоровых» людей и расследовать, как этот вирус попал на Землю, и как от него избавиться.

Среди остального актерского состава появляется Каролина Вайдра в роли Зоси, сопровождающей Кэрол, а также Карлос-Мануэль Весга в роли Манусоса, который также имеет иммунитет. Шоураннером выступил Винс Гиллиган, что создал хитовый сериал «Во все тяжкие». Он ранее определил «Плюрибус», как самый масштабный из своих проектов, поэтому неудивительно, что шоу получило гигантскую, по меркам Apple TV, аудиторию и почти идеальные оценки. Согласно Сихорн, сейчас идет активная работа над написанием сценария второго сезона.

Что касается «Очень странных дел», то пятый сезон, который выходит в трех частях, станет финальным для шоу и наконец завершит историю противостояния жителей Хокинса и Векны. Последний эпизод ждем в ночь с 31 декабря на 1 января.

Великий спойлер до серіалу «Плюрибус» випадково зберегли на знімках в Google Earth

Источник: Games Radar

