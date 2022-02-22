Очередная «смерть» Blackberry: стартап, планировавший выпустить смартфон 5G Blackberry, закрывается

Некоторое время назад стартап OnwardMobility решил возродить телефоны Blackberry, выпустив Android-устройства с клавиатурой и поддержкой 5G. Но этим планам было не суждено сбыться.

В своём новом заявлении OnwardMobility говорит о прекращении работ по созданию смартфона 5G Blackberry. Более того, сам стартап закрывается как компания.

«С большой грустью мы объявляем, что OnwardMobility закрывается, и мы больше не будем заниматься разработкой сверхзащищённого смартфона с физической клавиатурой», — говорится в заявлении на сайте компании.

Ещё в начале этого месяца возникли первые сведения о проблемах у OnwardMobility и возможности отмены 5G Blackberry. Тогда ходили слухи, что компания может попытаться выпустить Android-смартфон с поддержкой 5G и физической клавиатурой, но без названия Blackberry. Однако теперь стало окончательно понятно, что в Лету канут как не родившийся смартфон, так и компания, пытавшаяся очередной раз возродить легендарный бренд.

В заявлении компании нет никаких указаний о причинах краха. Однако ресурс Android Police ранее сообщал об аннулировании лицензии OnwardMobility на использование бренда Blackberry. Вероятно, без популярного бренда компания не смогла найти желающих профинансировать появление очередного производителя Android-смартфонов в условиях продолжающегося глобального дефицита чипов.

Источник: The Verge