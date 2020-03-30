OnePlus 8 показан со всех сторон в трех цветовых вариантах [Галерея]

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





О смартфонах OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro мы уже знаем достаточно много. Буквально на днях мы изучали полные технические характеристики и отличия между моделями. Теперь же ресурс WinFuture опубликовал множество качественных рендеров (предположительно, официальных), позволяющих во всех деталях рассмотреть финальный дизайн базового OnePlus 8.

Итак, у OnePlus 8 будет как минимум три варианта цветового оформления. Кроме классического черного цвета Onyx Black будет еще два ярких и полностью новых варианта окраса — градиентный Interstellar Glow и изумрудный Glacial Green. Изображения OnePlus 8 во всех трех цветах с разных сторон собраны в галерее ниже. Рамка вокруг экрана традиционно черная и в цветных версиях OnePlus 8.

Если говорить о дизайне OnePlus 8 в целом, то здесь нам все хорошо известно и эти новые изображения никаких откровений не несут: слегка изогнутый большой экран AMOLED тонкими рамками и небольшим отверстием в левом верхнем углу для фронтальной камеры и тройная вертикально ориентированная основная камера в центральной верхней части задней панели, оформленной стеклом.

OnePlus 8 Pro, если судить по предыдущим рендерам, получит такой же дизайн с той лишь разницей, что рядом с основным блоком из трех модулей камеры будет еще один четвертый и полоска с дополнительными датчиками.

Анонс OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro ожидается 15 апреля. В линейку также должна войти более доступная модель OnePlus 8 Lite (идейный преемник недорогого OnePlus X 2015 года), которая может выйти под именем OnePlus Z.

На данный момент неизвестными остаются цены и точная дата выхода. Не исключено, что OnePlus могла перенести выход на более позднюю дату в связи с пандемией коронавируса.

Источник: WinFuture