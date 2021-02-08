OnePlus 9 Pro может получить основную камеру с брендом Hasselblad





Утечка изображений ещё неанонсированного смартфона OnePlus 9 Pro позволяет предположить, что грядущий флагман получит блок камер, брендированный Hasselblad. Можно видеть, что камера включает четыре модуля, включая стандартный широкоугольный, сверхширокоугольный и телефото модули. Последний, судя по всему, обеспечивает до 3,3-кратного оптического увеличения. Предназначение четвёртого модуля не сообщается.

На данный момент нет сведений о том, в чём именно проявляется сотрудничество между компаниями и какие преимущества бренд Hasselblad может принести для камер OnePlus 9 Pro. Шведский производитель наиболее известен своими дорогими среднеформатными камерами и ранее работал с Lenovo над модульной камерой для устройств Moto Z, а также над Vertu Signature Touch.

Публикация также демонстрирует изогнуты дисплей смартфона OnePlus 9 Pro и подтверждает предыдущие утечки, которые описывали технические характеристики этой модели. Согласно имеющейся информации, аппарат оснащён изогнутым дисплеем с разрешением 1440p и частотой обновления 120 Гц. Вместе с тем, в публикации говорится о наличии 11 ГБ оперативной памяти (а не более привычных 12 ГБ) и 256 ГБ встроенной флэш-памяти. Ранее также говорилось о поддержке быстрой зарядки мощностью 45 Вт против 30 Вт у OnePlus 8 Pro.

Источник: The Verge