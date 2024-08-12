OnePlus Ace 5 приписывают керамический корпус, чип Snapdragon 8 Gen 3 и батарею на 6000 мАч

Как ожидается, в этом году OnePlus выпустит новую серию смартфонов Ace 5. Она будет состоять по крайней мере из двух моделей: OnePlus Ace 5 и Ace 5 Pro. Благодаря инсайдерам мы уже можем узнать немало об этих устройствах.
Напомним, в начале этого года был анонсирован смартфон OnePlus Ace 3, который получил стеклянную заднюю панель для всех вариантов цвета корпуса. Китайская компания решила использовать для серии OnePlus Ace 5 другой материал — керамику. Об этом рассказывает инсайдер Wisdom Pikachu.
Он также отмечает, что новый смартфон получит аккумулятор емкостью примерно 6000 мАч. Устройство будет поддерживать быструю зарядку мощностью 100 Вт. Как и его предшественник, Ace 5 не будет иметь поддержки беспроводной зарядки.
Среди прочего упоминается наличие 6,78-дюймового OLED дисплея с изогнутыми краями. Панель 8T LTPO обеспечит разрешение 1.5K и частоту обновления изображения до 120 Гц.
OnePlus Ace 5 будет оснащен чипсетом Snapdragon 8 Gen 3. Также сообщается о 50-мегапиксельной тройной камере. Ожидается, что устройство будет работать под управлением OxygenOS 15 на базе Android 15.
Ожидается, что OnePlus Ace 5 будет конкурировать с Redmi K80, который также должен иметь чипсет Snapdragon 8 Gen 3. Обе серии должны выйти на рынок ближе к концу года.
Источник: gizmochina
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