OnePlus анонсировала OLED дисплей с частотой 120 Гц, который может дебютировать в смартфоне OnePlus 8 Pro





Компания OnePlus провела мероприятие, посвящённое технологиям дисплеев, во время которого поделилась подробностями о своей новой технологии производства мобильных дисплеев.

По словам генерального директора компании Пита Лау, технология официально вышла из фазы исследований и разработок, что делает весьма вероятным её появление в будущих смартфонах OnePlus 8. Согласно отраслевому инсайдерскому источнику, можно ожидать появления нового OLED дисплея в OnePlus 8 Pro. Хотя обычная версия, скорее всего, получит более простую альтернативу.

Компания опубликовала слайды, которые раскрывают некоторые сведения о новой технологии. Отмечается, что новый дисплей обеспечивает частоту обновления 120 Гц. В то же время частота опроса сенсорной панели составляет 240 Гц. Таким образом, дисплей на базе новой технологии обеспечит плавную передачу изображения и высокую скорость отклика сенсорного ввода. Эти характеристики крайне затребованы в игровых устройствах.

Кроме того, OnePlus также упоминает о Smooth Chain. Это комбинация аппаратных и программных оптимизаций по всей цепочке от сенсорного ввода и до вывода изображения на дисплей, направленных на минимизацию задержек между вводом и откликом.

MEMC – это ещё одна интересная, хотя и не концептуально новая функция. Она подразумевает оценку и компенсацию движения и представляет собой систему интеллектуальной вставки и интерполяции кадров. Она позволяет обрабатывать видео с низкой частотой кадров и повышать частоту до имитируемых 120 кадров в секунду. Это происходит в режиме реального времени, и данная задача обрабатывается силами отдельного чипа дисплея.

Наконец, OnePlus также утверждает, что новый дисплей её поставщика очень точный в плане цветопередачи. Точность цветопередачи дисплея оказалась меньше 0,8 единицы по метрике JNCD (Just Noticeable Color Difference), а всё, что ниже 1 по этой шкале, считается отличным результатом.

Дополнительно сообщается, что новая панель является 10-битной и способна воспроизводить 1,07 млрд оттенков цветов. Также имеется поддержка HDR, но компания ещё не закончила процесс сертификации. Напоследок отмечается, что новые панели имеют 4096 уровней регулировки яркости. Это существенный прогресс по сравнению с предыдущим показателем в 1024 уровня яркости. Это может быть полезным для реализации HDR, а также для более плавного и широкого управления яркостью.

Источник: gsmarena