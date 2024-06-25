OnePlus изымает зарядное устройство SuperVOOC из комплектации Nord CE 4 Lite в Европе

С выпуском нового смартфона Nord CE 4 Lite компания OnePlus решила присоединиться к другим представителям индустрии и изъять зарядное устройство из комплектации. Такой «ограниченный» комплект поставки будет предлагаться на некоторых рынках.

Так, на индийском сайте в спецификациях OnePlus Nord CE 4 Lite указано, что в комплект поставки входит зарядное устройство.

В то же время на сайтах компании, ориентированных на Великобританию и Европу, зарядное устройство не указано в комплекте поставки. На украинском сайте комплектация Nord CE 4 Lite также не содержит зарядного устройства (как и защитного чехла).

Это может расстроить покупателей, поскольку OnePlus комплектовала свои смартфоны достаточно качественными и мощными зарядными устройствами, которые поддерживают технологию быстрой зарядки SuperVOOC. OnePlus Nord CE 4 Lite предлагает зарядку SuperVOOC мощностью 80 Вт. Но непонятно, какая скорость зарядки доступна через общепринятый стандарт USB-PD. Например, OnePlus 12 предлагал гораздо более низкую скорость зарядки через USB-PD.

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На момент подготовки материала OnePlus не прокомментировала запрос относительно причин отказа от комплектного зарядного устройства в Европе и Великобритании. Компанию также спросили о скорости зарядки Nord CE 4 Lite при использовании адаптеров USB-PD, но ответ она тоже еще не предоставила.

Источник: androidauthority

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