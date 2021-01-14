Онлайн-презентация флагманских смартфонов Samsung Galaxy S21

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Samsung сегодня проводит онлайн-презентацию Galaxy UNPACKED 2021, посвященную флагманской линейки смартфонов Samsung Galaxy S21. Шоу начнется в 17:00 по киевскому времени — желающие могут следить за анонсами в реальном времени (окна трансляций на английском и украинском в YouTube ниже).

Онлайн-трансляция Samsung Galaxy Unpacked 2021 на украинском

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Оригинальная трансляция на английском

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Ни дизайн, ни характеристики Galaxy S21 уже не представляют секрета. Всего в рамках серии Galaxy S21 ожидается три модели — базовая Galaxy S21, средняя Galaxy S21 Plus и топовая Galaxy S21 Ultra. Они получат обновленный дизайн — «квадрокруг», используемый в последних сериях Galaxy S и Galaxy Note, заменит декоративная накладка в левом верхнем углу, «заходящая» на боковую и верхнюю грани, улучшенные характеристики и более продвинутую камеру. Серия Galaxy S21 будет доступна в 11 цветах. Однако цветовая палитра будет различаться в зависимости от модели.

Цветовая палитра Galaxy S21

Также все указывает на то, что южнокорейский гигант вслед за Apple и Xiaomi уберет адаптер зарядки вместе с наушниками из комплекта поставки смартфонов Galaxy S21.

Известны и европейские цены — 849, 1049 и 1349 евро за базовые версии Galaxy S21, S21 Plus и S21 Ultra соответственно. Осталось только узнать локальные гривневые цены и точные сроки выхода.

Предварительные характеристики Galaxy S21

Параметры Galaxy S21 Galaxy S21 Plus Galaxy S21 Ultra Процессор Exynos 2100 (Европа) или Snapdragon 888 (США) Экран 6,2″ FullHD+ (2400×1080) Infinity-O Dynamic AMOLED Always-On с защитным стеклом Gorilla Glass Victus, частота обновления экрана 120 Гц, яркость 1300 нит, плотность пикселей 421 ppi 6,7″ FullHD+ (2400×1080) Infinity-O Dynamic AMOLED Always-On с защитным стеклом Gorilla Glass Victus, частота обновления экрана 120 Гц, яркость 1300 нит, плотность пикселей 394 ppi 6,8″ WQHD+ (3200х1440) Infinity-O Dynamic AMOLED 2X Always-On с защитным стеклом Gorilla Glass Victus, частота обновления экрана 120 Гц, яркость 1600 нит, плотность пикселей 516 ppi, поддержка стилуса S Pen Память 8 ГБ ОЗУ + 128/256 ГБ флэш-памяти (без слота microSD) 12/16 ГБ +128/256/512 ГБ флэш-памяти (возможность расширения с помощью слота microSD) Основная камера Из трех модулей — основная 12 Мп (ширик, F/1,8, 26 мм; 1/1.76″, 79°, 1,8 мкм, OIS), 12 Мп (ультраширик, F/2,2, 13 мм, 120˚, 1/2.55″, 1,4 мкм), 64 Мп (телевик, F/2.0, 29 мм, 76°, 73 мм, 1/1,76″, 0,8 мкм, PDAF, OIS, 3-кратный оптический зум)

[email protected]/30fps, [email protected]/60fps, [email protected]/60/240fps, [email protected], HDR10+, стереозвук, gyro-EIS и OIS Из четырех модулей — основная 108 Мп (ширик, F/1,8, 26 мм; 1/1.33″, 0,8 мкм, PDAF, Laser AF, OIS), 12 Мп (ультраширик, F/2,2, 13 мм, 120˚, 1/2.55″, 1,4 мкм), 10 Мп (перископический телевик, F/4.9, 240 мм, 1/3,24″, 1,22 мкм, dual pixel PDAF, OIS, 10-кратный оптический зум), 10 Мп (телевик, F/2.4, 70 мм, 1/3,24″, 1,22 мкм, dual pixel PDAF, OIS, 3-кратный оптический зум)

[email protected]/30fps, [email protected]/60fps, [email protected]/60/240fps, [email protected], HDR10+, стереозвук, gyro-EIS и OIS Фронтальная камера 10 Мп (f/2.2, 26 мм, 1/3.2″, 1.22 мкм, Dual Pixel PDAF) 40 Мп (f/2.2, 26 мм, 1/2.8″, 0.7 мкм, PDAF) Батарея 4 000 мА•ч, поддержка быстрой зарядки 25 Вт, беспроводной Qi 15 Вт и обратной зарядки совместимых гаджетов мощностью до 4,5 Вт 4 800 мА•ч, поддержка быстрой зарядки 25 Вт, беспроводной Qi 15 Вт и обратной зарядки совместимых гаджетов мощностью до 4,5 Вт 5 000 мА•ч, поддержка быстрой зарядки 25 Вт, беспроводной Qi 15 Вт и обратной зарядки совместимых гаджетов мощностью до 4,5 Вт Другие особенности: стереодинамики AKG, поддержка звука в формате 32-бит/384 кГц, защита от пыли и воды по стандарту IP68, USB Type-C 3.2, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Bluetooth 5.1, ультразвуковой подэкранный сканер отпечатков пальцев ОС Android 11 + One UI 3.1 Габариты и масса 151,7×71,2х7,9 мм при 171 г 161,4×75,6×7,8 при 202 г Н/Д Цена 849/899 евро 1049/1099 евро 1349/1399/1529 евро

Вместе с серией Galaxy S21 должны дебютировать новые TWS-наушники Galaxy Buds Pro и «умные» маячки, которые можно будет крепить на ценные предметы с целью облечения их поиска.

В сети уже есть и реальные фото Galaxy S21