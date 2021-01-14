Онлайн-презентация флагманских смартфонов Samsung Galaxy S21
Samsung сегодня проводит онлайн-презентацию Galaxy UNPACKED 2021, посвященную флагманской линейки смартфонов Samsung Galaxy S21. Шоу начнется в 17:00 по киевскому времени — желающие могут следить за анонсами в реальном времени (окна трансляций на английском и украинском в YouTube ниже).
Онлайн-трансляция Samsung Galaxy Unpacked 2021 на украинском
Оригинальная трансляция на английском
Ни дизайн, ни характеристики Galaxy S21 уже не представляют секрета. Всего в рамках серии Galaxy S21 ожидается три модели — базовая Galaxy S21, средняя Galaxy S21 Plus и топовая Galaxy S21 Ultra. Они получат обновленный дизайн — «квадрокруг», используемый в последних сериях Galaxy S и Galaxy Note, заменит декоративная накладка в левом верхнем углу, «заходящая» на боковую и верхнюю грани, улучшенные характеристики и более продвинутую камеру. Серия Galaxy S21 будет доступна в 11 цветах. Однако цветовая палитра будет различаться в зависимости от модели.
Цветовая палитра Galaxy S21
Также все указывает на то, что южнокорейский гигант вслед за Apple и Xiaomi уберет адаптер зарядки вместе с наушниками из комплекта поставки смартфонов Galaxy S21.
Известны и европейские цены — 849, 1049 и 1349 евро за базовые версии Galaxy S21, S21 Plus и S21 Ultra соответственно. Осталось только узнать локальные гривневые цены и точные сроки выхода.
Предварительные характеристики Galaxy S21
|Параметры
|Galaxy S21
|Galaxy S21 Plus
|Galaxy S21 Ultra
|Процессор
|Exynos 2100 (Европа) или Snapdragon 888 (США)
|Экран
|6,2″ FullHD+ (2400×1080) Infinity-O Dynamic AMOLED Always-On с защитным стеклом Gorilla Glass Victus, частота обновления экрана 120 Гц, яркость 1300 нит, плотность пикселей 421 ppi
|6,7″ FullHD+ (2400×1080) Infinity-O Dynamic AMOLED Always-On с защитным стеклом Gorilla Glass Victus, частота обновления экрана 120 Гц, яркость 1300 нит, плотность пикселей 394 ppi
|6,8″ WQHD+ (3200х1440) Infinity-O Dynamic AMOLED 2X Always-On с защитным стеклом Gorilla Glass Victus, частота обновления экрана 120 Гц, яркость 1600 нит, плотность пикселей 516 ppi, поддержка стилуса S Pen
|Память
|8 ГБ ОЗУ + 128/256 ГБ флэш-памяти (без слота microSD)
|12/16 ГБ +128/256/512 ГБ флэш-памяти (возможность расширения с помощью слота microSD)
|Основная камера
|Фронтальная камера
|10 Мп (f/2.2, 26 мм, 1/3.2″, 1.22 мкм, Dual Pixel PDAF)
|40 Мп (f/2.2, 26 мм, 1/2.8″, 0.7 мкм, PDAF)
|Батарея
|4 000 мА•ч, поддержка быстрой зарядки 25 Вт, беспроводной Qi 15 Вт и обратной зарядки совместимых гаджетов мощностью до 4,5 Вт
|4 800 мА•ч, поддержка быстрой зарядки 25 Вт, беспроводной Qi 15 Вт и обратной зарядки совместимых гаджетов мощностью до 4,5 Вт
|5 000 мА•ч, поддержка быстрой зарядки 25 Вт, беспроводной Qi 15 Вт и обратной зарядки совместимых гаджетов мощностью до 4,5 Вт
|Другие особенности:
|стереодинамики AKG, поддержка звука в формате 32-бит/384 кГц, защита от пыли и воды по стандарту IP68, USB Type-C 3.2, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Bluetooth 5.1, ультразвуковой подэкранный сканер отпечатков пальцев
|ОС
|Android 11 + One UI 3.1
|Габариты и масса
|151,7×71,2х7,9 мм при 171 г
|161,4×75,6×7,8 при 202 г
|Н/Д
|Цена
|849/899 евро
|1049/1099 евро
|1349/1399/1529 евро
Вместе с серией Galaxy S21 должны дебютировать новые TWS-наушники Galaxy Buds Pro и «умные» маячки, которые можно будет крепить на ценные предметы с целью облечения их поиска.
В сети уже есть и реальные фото Galaxy S21