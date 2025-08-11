"OpenAI съест Microsoft живьем": Илон Маск отреагировал на старт GPT-5 в продуктах компании

Илон Маск продолжает беспощадно критиковать OpenAI. На этот раз он направил апокалиптические мысли в сторону Microsoft, которая внедрила GPT-5 в свои программные продукты.

Словами «OpenAI съест Microsoft живьем» Маск прокомментировал пост главы компании Сатьи Надели в X о запуск GPT-5 во всем программном стеке, включая 365 Copilot, Copilot, GitHub Copilot, and Azure AI Foundry (да, вероятно, редмондцам следует быть более оригинальными в названиях).

«Это самая мощная модель от наших партнеров из OpenAI, которая предлагает мощные новые достижения в области мышления, кодирования и чата, и все это обучено на Azure», — прокомментировал новость Надела.

Также глава Microsoft отметил, что только недавно Сэм Альтман «присоединился», чтобы представить GPT-4 в Bing. Надела отметил огромный прогресс технологии с тех пор и его ускорение со временем. Это и прокомментировал Илон Маск, оба CEO крупных компаний немножко поспорили.

«Люди пытаются [«съесть» Microsoft] уже 50 лет, и в этом всё наслаждение! Каждый день вы узнаете что-то новое, внедряете инновации, сотрудничаете и конкурируете. С нетерпением жду Grok 4 на Azure и с нетерпением жду Grok 5!», — ответил Надела.

Генеральный директор Tesla, пожалуй, является самым жестким критиком многомиллиардного партнерства Microsoft и OpenAI. Бывший член совета директоров последней, Маск подал уже дважды подал иск против OpenAI, ссылаясь на «откровенное предательство своей основополагающей миссии», поскольку она стремится быть коммерческой, а не общественной организацией. По данным Windows Central, даже адвокат Маска назвал последний иск откровенно слабым.

CEO OpenAI Сэм Альтман также, кажется, не слишком озабочен этими упреками. В свежем интервью CNBC он сказал, что не так много думает о Маске, который «целыми днями твитил о том, какая ужасная OpenAI». Как говорится, караван идет, несмотря на недружественные посторонние возгласы.