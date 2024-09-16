OPPO, Nubia и Realme создают кнопку фото как в iPhone 16 — последняя уже показала прототип

Многофункциональная сенсорная кнопка камеры Apple iPhone 16 стала вызовом для производителей смартфонов на Android. Некоторые из них уже разрабатывают аналог.

Президент Nubia Ни Фей заявивший в социальной сети Weibo, что будущий смартфон Nubia Z70 Ultra будет иметь лучшую кнопку камеры. Он также подтвердил подписчику, что это будет двухступенчатая клавиша, которая будет управлять фокусом с помощью полунажатия и снимать полным нажатием.

Источники сообщают, что OPPO Find X8 предложит так называемую быструю кнопку для «замораживания действия». Неясно, будет ли это стандартная физическая кнопка затвора или она будет поддерживать жесты. Клавиша управления камерой от Apple — это двухступенчатая кнопка, которая также поддерживает жесты пальцем для различных функций.

Руководитель Realme опубликовал видео с кнопкой камеры на одном из телефонов бренда. Проверьте это ниже. Кажется, это самый продвинутый и наиболее готовый вариант фотокнопки на Android.

Как и в iPhone 16, пользователь может провести пальцем по клавише, чтобы увеличить масштаб, или коснуться ее, чтобы сделать снимок. Бренд не впервые копирует что-то у Apple. Ранее был создан аналог Dynamic Island, а также попыталась воспроизвести технологию MagSafe (хотя экосистема MagDart была коммерчески выпущена).

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Sony давно предлагает двухступенчатую клавишу камеры — на новых смартфонах Xperia 1 VI и более ранних моделях. Но жесты являются удобным дополнением к возможностям кнопки, и именно они привлекают едва ли не наибольшее внимание.

Источник: Android Authority

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