Новости Устройства 22.07.2025 comment views icon

Oppo выпустила K13 Turbo и K13 Turbo Pro — аккумулятор 7000 мА-ч, вентилятор и защита от воды по цене от $250

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Oppo выпустила K13 Turbo и K13 Turbo Pro — аккумулятор 7000 мА-ч, вентилятор и защита от воды по цене от $250

Oppo вывела на рынок два новых смартфона предтопового уровня Oppo K13 Turbo и K13 Turbo Pro. Их особенностью стало использование активной системы охлаждения с небольшим вентилятором. Благодаря этому их чипы не перегреваются даже при длительной нагрузке, например в играх.

Характеристики Oppo K13 Turbo и K13 Turbo Pro

Обе новинки получили 6,8-дюймовый OLED дисплей с разрешением 2800х1280 пикселей и 10-битной передачей цветов. Панели обеспечивают пиковую яркость 1600 нит и частоту обновления 120 Гц, а частота опроса сенсора составляет 240 Гц.

Oppo випустила K13 Turbo та K13 Turbo Pro — акумулятор 7000 мА•год, вентилятор та захист від води за ціною від $250
Oppo K13 Turbo и Turbo Pro — смартфоны с активным охлаждением и батареей на 7000 мА-ч

Основная разница между двумя моделями заключается в чипсете и памяти. Младшая версия Oppo K13 Turbo содержит процессор Dimensity 8450 (как и Oppo Reno14 Pro), который включает 8 ядер Cortex-A725 (до 3,25 ГГц) и GPU Mali-G720 MC7. Чип дополнен оперативной памятью LPDDR5X объемом 12 или 16 ГБ и встроенным хранилищем UFS 3.1 емкостью 256 или 512 ГБ. В случае Oppo K13 Turbo Pro используется процессор Snapdragon 8s Gen 4 (1 ядро Cortex-X4 с частотой до 3,21 ГГц, 7 ядер Cortex-A720 с частотой до 3 ГГц, GPU Adreno 825). Также в этой модели доступно более быстрое хранилище UFS 4.0 емкостью до 512 ГБ и до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X. Слот для карт памяти отсутствует.

Oppo випустила K13 Turbo та K13 Turbo Pro — акумулятор 7000 мА•год, вентилятор та захист від води за ціною від $250
Oppo добавила вентилятор в смартфон и выпустила K13 Turbo и Turbo Pro

В обоих случаях используется активная система охлаждения. Она включает испарительную камеру площадью 7000 мм², радиатор с ребрами высотой 0,1 мм и вентилятор, который вращается со скоростью 18000 об/мин и имеет лопасти толщиной 0,1 мм. Вентилятор позволяет улучшить теплоотдачу системы охлаждения на 20%.

Oppo випустила K13 Turbo та K13 Turbo Pro — акумулятор 7000 мА•год, вентилятор та захист від води за ціною від $250
Система охлаждения Oppo K13 Turbo и K13 Turbo Pro

Разные процессоры по разному проявляют себя под длительной нагрузкой. Например, Oppo K13 Turbo (с чипом Dimensity 8450) после 3 часов непрерывной игры в популярную MOBA игру в комнате с температурой 25°C нагревается до 43,3°C. Модель K13 Turbo Pro при тех же условиях имеет температуру 42,2°C. В играх обе новинки обеспечивают генерацию кадров, масштабирование разрешения и поддерживают Super HDR без дополнительной нагрузки на GPU.

Несмотря на наличие вентилятора, смартфоны серьезно защищены от воздействия воды: IPX6 (брызги), IPX8 (погружение) и IPX9 (струи воды). Вентилятор также защищен от повреждений в случае падения телефона.

Oppo випустила K13 Turbo та K13 Turbo Pro — акумулятор 7000 мА•год, вентилятор та захист від води за ціною від $250
Oppo K13 Turbo и K13 Turbo Pro защищены от воды

Камеры в обоих смартфонах почти одинаковые и довольно неприметные. На задней панели доступна двойная камера, которая содержит 50-мегапиксельный сенсор и объектив с фокусным расстоянием 27 мм (f/1.8). Второй модуль — 2-мегапиксельный сенсор глубины сцены. В случае Oppo K13 Turbo Pro камера дополнительно получила оптическую стабилизацию изображения. Поддерживается запись видео в разрешении 4K/60p. Фронтальная 16-мегапиксельная камера (23 мм, f/2.4) поддерживает запись видео 1080/30p.

Обе модели имеют аккумулятор емкостью 7000 мА-ч и поддерживают быструю зарядку мощностью 80 Вт. Благодаря этому за полчаса можно восстановить 68% емкости батареи. Поддерживается функция обходной зарядки. Oppo заявляет о сроке службы батареи в течение 5 лет.

Oppo випустила K13 Turbo та K13 Turbo Pro — акумулятор 7000 мА•год, вентилятор та захист від води за ціною від $250
Смартфоны Oppo K13 Turbo и K13 Turbo Pro получили вентилятор, защиту от воды и цену от $250

Новинки оснащены стерео динамиками и вибрационными двигателями для обеспечения обратной тактильной связи. Сканер отпечатков пальцев расположен под дисплеем. Еще есть модуль NFC и инфракрасный излучатель. Устройства поддерживают 5G, но перечень поддерживаемых диапазонов немного отличается. Еще одно отличие проявляется в поддержке Wi-Fi: Oppo K13 Turbo ограничен стандартом Wi-Fi 6 (ax), а Oppo K13 Turbo Pro может похвастаться более быстрым стандартом Wi-Fi 7 (be).

Цена

Эти новинки уже доступны для предварительного заказа в Китае, а фактические поставки начнутся 25 июля.

Цена Oppo K13 Turbo:

  • 12 ГБ + 256 ГБ ─ $250;
  • 16 ГБ + 256 ГБ ─ $280;
  • 12 ГБ + 512 ГБ ─ $320.

Цена Oppo K13 Turbo Pro:

  • 12 ГБ + 256 ГБ ─ $280;
  • 16 ГБ + 256 ГБ ─ $305;
  • 12 ГБ + 512 ГБ ─ $335;
  • 16 ГБ + 512 ГБ ─ $375.

Источник: innogyan, gsmarena

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