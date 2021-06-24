Опрос Windows Report: 65% пользователей Windows 7 намерены обновиться до Windows 11

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Также опрос показал, что 74% респондентов настроены обновиться до Windows 11, а оставшиеся 26% — против.

Более 6000 пользователей из разных стран ответили на вопросы Windows Report о «следующем поколении» Windows, чья презентация пройдет сегодня вечером. 89% пользователей, принявших участие в опросе, используют Windows 10, 6% — Windows 7, по 1% — macOS, Chrome OS и Linux, а еще 2% респондентов работают с прочими ОС.

Голоса за и против установки Windows 11 распределились с соотношением 74% на 26%. По состоянию на конец апреля 2021 года Windows 10 была установлена на более чем 1,3 миллиарда устройств.

33% из тех, кто высказался против, объяснили свое решение тем, что их полностью устраивает текущая версия ОС, еще столько же не видят смысла в апдейте, 9% боятся потерять данные в ходе обновления, еще 4% признались, что просто не знают как обновиться, а оставшиеся 25% голосов пришлось на вариант «‎Другое»‎.

65% пользователей Windows 7 решительно настроены обновиться до Windows 11. Напомним, на начало 2021-го «‎семерка» все еще использовалась более чем на 100 миллионах ПК по всему миру. При этом в аналогичном опросе Windows Report перед выходом Windows 10 большая часть выразила нежелание устанавливать апдейт.

92% участников опроса заявили о готовности самостоятельно установить Windows 11, а 8% хотят купить новый компьютер или ноутбук с предустановленной ОС.

33% респондентов сообщили, что новая Windows выходит очень вовремя, 24% не видят необходимости в выпуске новой версии ОС, но и не против нее; 14% считают, что лучше бы Microsoft просто обновила Windows 10 вместо релиза новой версии ОС, 6% считают новую версию Windows ошибкой, а 23% и вовсе не слышали об обновлении.

29% респондентов ожидают от новой ОС улучшения по части безопасности и приватности, еще столько же — более отзывчивого интерфейса, для 19% первостепенное значение редизайн, 11% хотят меньше ненужного программного обеспечения, а 13% опрошенных указали другой вариант.

Планируете ли обновляться до Windows 11? Установлю апдейт, как только он появится

Планирую, но сначала дождусь отзывов, чтобы ничего не сломалось

Работает - не трогай!

Linux рулит!

Буду и дальше сидеть на Windows 7

Другое Показать результаты

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Презентация «следующего поколения Windows», которую с большой вероятностью назовут Windows 11 пройдет сегодня вечером — мероприятие стартует в 18:00 по киевскому времени. 15 июня в сети появилась предварительная сборка Windows 11, засветившая новый интерфейс и некоторые новые функции ОС.