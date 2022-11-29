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Китайская полиция ищет запрещенные Instagram, Twitter и Telegram в телефонах протестующих

Китайская полиция ищет запрещенные Instagram, Twitter и Telegram в телефонах протестующих

Полиция останавливает людей на транспортных узлах Шанхая, Пекина и Ханчжоу и проверяет их телефоны на наличие иностранных приложений, через которые они могут общаться и организовывать протесты.

Twitter, Telegram и Instagram запрещены в стране, однако протестующие получают к ним доступ с помощью VPN, чтобы общаться и организовывать протесты против политики «нулевого ковида» (что предполагает, в частности, массовое закрытие предприятий, принудительную изоляцию дома или в больнице и прохождение ежедневного тестирования).

Сообщения о протестах жестко цензурируются в китайских социальных сетях, и поток спама — якобы опубликованного аккаунтами, связанными с китайским правительством — скрывает реальные сообщения о протестах в Twitter. Результаты поиска по крупным китайским городам заполнились твитами об эскорт-услугах, порнографии и азартных играх.

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Согласно анализу, проведенному Алексом Стамосом из Стэнфордской интернет-обсерватории, более 95% публикаций по поисковому запросу «Пекин» поступают из спам-аккаунтов, при этом более 70% аккаунтов начали публиковать их такими объемами недавно. Новые спам-твиты появляются каждые несколько секунд с аккаунтов, отправляющих твиты тысячи раз в день.

На транспортных узлах Шанхая, Пекина и Ханчжоу полиция останавливает людей и проверяет телефоны. В случае обнаружения запрещенных приложений выдается предупреждение и записывается личная информация людей. Китайская полиция также пригрозила арестами людям, которые не удалят фотографии протестов, сообщает BBC.

Протесты по всему Китаю и Гонконгу вспыхнули после пожара в многоквартирном доме в китайской провинции Синьцзян, в результате которого в пятницу погибли 10 человек. После известия о происшествии, люди начали сомневаться — не помешали ли китайские ковид-ограничения как следует среагировать на чрезвычайную ситуацию и вовремя эвакуироваться. На ликвидацию пожара понадобилось три часа, и один житель рассказал BBC, что жители покидали дома под контролем властей.

На прошлой неделе в «iPhone City» Foxconn вспыхнули бурные демонстрации после того, как работники, находившиеся неделями под строгим карантином, узнали, что их бонусные выплаты задержат. Отмечается также, что 20 000 работников поместили на карантин в условиях с ограниченным количеством пищи. Также сообщалось о гибели 8 человек на заводе с начала карантина.

Foxconn заплатит работникам по $1 400 за прекращение протестов и увольнение из “iPhone City” в Чжэнчжоу

Предприятие Foxconn производит подавляющее большинство устройств iPhone 14 Pro и Pro Max. Apple сообщает, что из-за протестов недополучит 6 миллионов телефонов этой модели.

По данным Национальной комиссии здравоохранения, в воскресенье в Китае было зарегистрировано около 40 тысяч новых случаев коронавируса. Во время предыдущего пика в апреле и вспышки в Шанхае было зафиксировано 30 000 новых случаев внутри страны в день. В понедельник, 28 ноября, страна отчиталась о 38 421 новом случае заболевания.

Источник: The Verge, WSJ, BBC


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