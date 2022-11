Китайская полиция ищет запрещенные Instagram, Twitter и Telegram в телефонах протестующих

Полиция останавливает людей на транспортных узлах Шанхая, Пекина и Ханчжоу и проверяет их телефоны на наличие иностранных приложений, через которые они могут общаться и организовывать протесты.

Twitter, Telegram и Instagram запрещены в стране, однако протестующие получают к ним доступ с помощью VPN, чтобы общаться и организовывать протесты против политики «нулевого ковида» (что предполагает, в частности, массовое закрытие предприятий, принудительную изоляцию дома или в больнице и прохождение ежедневного тестирования).

Sources in #Shanghai are now telling me that police are now stopping people and checking their phones to see if there are any apps like Telegram, Instagram, and Twitter that have been used a lot to share updates of the protests with the outside world. #China

