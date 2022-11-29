Китайская полиция ищет запрещенные Instagram, Twitter и Telegram в телефонах протестующих

Полиция останавливает людей на транспортных узлах Шанхая, Пекина и Ханчжоу и проверяет их телефоны на наличие иностранных приложений, через которые они могут общаться и организовывать протесты.

Twitter, Telegram и Instagram запрещены в стране, однако протестующие получают к ним доступ с помощью VPN, чтобы общаться и организовывать протесты против политики «нулевого ковида» (что предполагает, в частности, массовое закрытие предприятий, принудительную изоляцию дома или в больнице и прохождение ежедневного тестирования).

Sources in #Shanghai are now telling me that police are now stopping people and checking their phones to see if there are any apps like Telegram, Instagram, and Twitter that have been used a lot to share updates of the protests with the outside world. #China — William Yang (@WilliamYang120) November 28, 2022

Сообщения о протестах жестко цензурируются в китайских социальных сетях, и поток спама — якобы опубликованного аккаунтами, связанными с китайским правительством — скрывает реальные сообщения о протестах в Twitter. Результаты поиска по крупным китайским городам заполнились твитами об эскорт-услугах, порнографии и азартных играх.

Курс QA Вивчайте важливi технології для тестувальника у зручний час, та отримуйте $1300 уже через рік роботи РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Согласно анализу, проведенному Алексом Стамосом из Стэнфордской интернет-обсерватории, более 95% публикаций по поисковому запросу «Пекин» поступают из спам-аккаунтов, при этом более 70% аккаунтов начали публиковать их такими объемами недавно. Новые спам-твиты появляются каждые несколько секунд с аккаунтов, отправляющих твиты тысячи раз в день.

Still working on our own analysis, but here is some good initial data that points to this being an intentional attack to throw up informational chaff and reduce external visibility into protests in China (Twitter being blocked for most PRC citizens):https://t.co/kPK7nMeCPu — Alex Stamos (@alexstamos) November 28, 2022

На транспортных узлах Шанхая, Пекина и Ханчжоу полиция останавливает людей и проверяет телефоны. В случае обнаружения запрещенных приложений выдается предупреждение и записывается личная информация людей. Китайская полиция также пригрозила арестами людям, которые не удалят фотографии протестов, сообщает BBC.

Протесты по всему Китаю и Гонконгу вспыхнули после пожара в многоквартирном доме в китайской провинции Синьцзян, в результате которого в пятницу погибли 10 человек. После известия о происшествии, люди начали сомневаться — не помешали ли китайские ковид-ограничения как следует среагировать на чрезвычайную ситуацию и вовремя эвакуироваться. На ликвидацию пожара понадобилось три часа, и один житель рассказал BBC, что жители покидали дома под контролем властей.

На прошлой неделе в «iPhone City» Foxconn вспыхнули бурные демонстрации после того, как работники, находившиеся неделями под строгим карантином, узнали, что их бонусные выплаты задержат. Отмечается также, что 20 000 работников поместили на карантин в условиях с ограниченным количеством пищи. Также сообщалось о гибели 8 человек на заводе с начала карантина.

Предприятие Foxconn производит подавляющее большинство устройств iPhone 14 Pro и Pro Max. Apple сообщает, что из-за протестов недополучит 6 миллионов телефонов этой модели.

По данным Национальной комиссии здравоохранения, в воскресенье в Китае было зарегистрировано около 40 тысяч новых случаев коронавируса. Во время предыдущего пика в апреле и вспышки в Шанхае было зафиксировано 30 000 новых случаев внутри страны в день. В понедельник, 28 ноября, страна отчиталась о 38 421 новом случае заболевания.

Источник: The Verge, WSJ, BBC