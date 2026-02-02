tradfi
Новости IT-бизнес 02.02.2026 comment views icon

Остров с населением 15 тысяч зарабатывает на домене ".аі" $70 млн ежегодно: количество сайтов превысило 1 миллион

author avatar

Шадрин Андрей

Автор новостей

Острів з населенням 15 тисяч заробляє на домені “.аі” $70 млн щороку: кількість сайтів перевищила 1 мільйон

Домен верхнего уровня «.ai», изначально закрепленный за Британской заморской территорией Ангилья, пересек отметку в 1 миллион сайтов в начале января. Они уже принесли правительству Ангильи около $70 млн доходов в прошлом году: это более трети ее бюджета…


От акционеров Sandisk до vibe-кодеров — искусственный интеллект быстрыми темпами создает и разрушает состояние. Одним из неожиданных бенефициаров стала Ангилья, которой посчастливилось получить будущий финансовый успех, когда ICANN — Интернет-корпорация по присвоению имен и номеров — в середине 1990-х годов предоставила острову домен верхнего уровня «.ai». С момента запуска ChatGPT в конце 2022 года золотая лихорадка сайтов, стремящихся ассоциироваться с бурно растущими технологиями ИИ, привела к потоку доходов для острова с населением всего около 15 тысяч человек.

В 2023 году Ангилья получила 87 млн восточнокарибских долларов (примерно $32 млн) от продажи доменных имен — это около 22% общих доходов правительства в том году, при 354 тысячах зарегистрированных доменов «.ai». В 2024 году доходы от доменов .ai составляли около 105,5 млн восточнокарибских долларов ($39 млн), в 2025 году они выросли до прогнозируемых 132 млн EC$, а прогноз на 2026 год — около 138 млн EC$ дохода. По состоянию на середину 2024 года количество доменов .ai составляло 850 тыс. Впрочем, уже 2 января 2026 года количество доменов «.ai» превысило 1 миллион, согласно данным Domain Name Stat. Это подтверждается в бюджетном обращении правительства на 2026 год, в котором премьер-министр Ангильи Кора Ричардсон Ходж заявила, что доходы от регистрации доменных имен продолжают удивлять.

Острів з населенням 15 тисяч заробляє на домені “.аі” $70 млн щороку: кількість сайтів вже перевищила 1 мільйон
Данные: Sherwood / Domain Name Stat

В отчете отмечается, что поступления от продажи товаров и услуг значительно превысили ожидания, прежде всего благодаря доходам от доменов «.ai». По прогнозам, общие поступления достигнут 260,5 млн восточнокарибских долларов (примерно $96,4 млн) за 2025-2026 годы. В 2023 году регистрация доменных имен составляла около 73% этой более широкой категории доходов. Если предположить подобную долю и в этом году, это означает, что территория заработала более $70 млн на доменах «.ai» за прошлый год. Это намного больше, чем налоги и даже туризм.

Ангилья обычно взимает $140 за двухлетнюю регистрацию домена, создавая стабильный поток доходов, поскольку около 90% доменов продлевают регистрацию через два года. Однако именно аукционы просроченных доменов «.ai», которые продаются через доменного регистратора Namecheap, приносят наибольшие суммы — например, домен «cloud.ai» был продан за $600 тыс., домен «law.ai» — за $350 тыс., а «you.ai» — за $700 тыс. в сентябре в прошлом году. Только за последнюю неделю 31 просроченный домен «.ai» был продан на общую сумму около $1,2 млн, по данным трекера продаж доменов NameBio.


Источник: Sherwood.News

Популярные новости

arrow left
arrow right
Создатели провального ИИ-гаджета Rabbit r1 анонсировали ноутбук для вайбкодинга
Концерт отменён из-за Google AI Overviews: ИИ ошибочно обвинил исполнителя в преступлении
"Игра престолов", списки мертвых и Трамп: 25 самых популярных статей в истории Википедии
Продолжаются соревнования по криптовалютному трейдингу Human vs AI: "живые" трейдеры выигрывают у искусственного интеллекта
Google запускает Gemini 3 Flash, которая лучше понимает пользователей — она становится моделью по умолчанию в приложении
ИИ-пузырь сдувается: Dell отказывается от AI-маркетинга ноутбуков
Половина разработчиков считают ИИ вредным для игр — на 20% больше, чем два года назад
CEO ARM говорит, что физический труд тоже заменит ИИ — вставленный в роботов
Разработчик удалил игру из Steam — новая девушка убедила его, что ИИ это зло
Google Translate будет предлагать альтернативные варианты перевода
Менеджер активов об OpenAI: "Я видел разрушение многих компаний, у этой есть все признаки"
Тесты Anthropic доказали реальность AI-угрозы для блокчейнов: искусственный интеллект взломал половину смарт-контрактов и похитил более $4,5 млн
CEO Logitech намекнула на бесполезность гаджетов с ИИ: "Это решение, которое ищет проблему"
Нидерландский суд признал брак недействительным из-за обетов, написанных ChatGPT
Barbie с ChatGPT не будет: Mattel откладывает сотрудничество с OpenAI
Microsoft проигрывает рынок ИИ: Copilot имеет долю только 1%
Прогноз от BlackRock на 2026 год: развитие институционального биткоина и инфраструктуры ИИ
В развитых странах ИИ используют вдвое меньше: 40% людей в США против 84% в Нигерии
Кризис библиотек: пользователи ChatGPT массово требуют вымышленные книги, это затрудняет поиск реальных источников
Lepro и Razer представили настольных голографических ИИ-помощников в человеческом обличье
ChatGPT бьет по Google: директор по приложениям OpenAI рассказал о новых функциях поиска
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить