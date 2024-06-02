Новости Технологии 02.06.2024 в 19:02 comment views icon

Palit показала NVIDIA RTX 4090 с 7″ экраном — неизвестно, пойдет ли концепт в производство

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Андрій Русанов

Автор сайта

Palit показала NVIDIA RTX 4090 с 7″ экраном — неизвестно, пойдет ли концепт в производство

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Palit представила видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4090 с 7″ экраном и модульной системой охлаждения Lynk+ AIO. Кажется, это первая видеокарта с собственным экраном, во всяком случае таким такими большими. Диагональ 7 дюймов — это как у небольшого планшета, или у большого смартфона.

Ютубер Der8auer получил доступ к концептуальному образцу видеокарты с модульной системой охлаждения на основе дизайна Link+. Система съемная, ее можно обновить, также она должна подойти для видеокарт следующего поколения следующего поколения. Дизайн является результатом партнерства Palit и Lynk+.

Непонятно, выпустят ли когда-нибудь эту модель видеокарты. Как и многие другие, дизайн может остаться концептом, или будет выпущен позже, с новым поколением видеокарт. Однако следует учесть приближение Computex 2024, где иногда демонстрируют или анонсируют наиболее невероятные модели оборудования.

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Der8auer выяснил, что модульный жидкостный кулер работает хорошо, несмотря на то, что видеокарта, похоже, разработана не для такой системы охлаждения. Увеличение скорости вентиляторов позволило эксплуатировать карту с температурой не выше 60 °C. Каких-либо официальных характеристик видеокарты или пояснения возможностей дисплея нет.

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Источник: VideoCardz

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