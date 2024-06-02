Palit показала NVIDIA RTX 4090 с 7″ экраном — неизвестно, пойдет ли концепт в производство

Palit представила видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4090 с 7″ экраном и модульной системой охлаждения Lynk+ AIO. Кажется, это первая видеокарта с собственным экраном, во всяком случае таким такими большими. Диагональ 7 дюймов — это как у небольшого планшета, или у большого смартфона.

Ютубер Der8auer получил доступ к концептуальному образцу видеокарты с модульной системой охлаждения на основе дизайна Link+. Система съемная, ее можно обновить, также она должна подойти для видеокарт следующего поколения следующего поколения. Дизайн является результатом партнерства Palit и Lynk+.

Непонятно, выпустят ли когда-нибудь эту модель видеокарты. Как и многие другие, дизайн может остаться концептом, или будет выпущен позже, с новым поколением видеокарт. Однако следует учесть приближение Computex 2024, где иногда демонстрируют или анонсируют наиболее невероятные модели оборудования.

Der8auer выяснил, что модульный жидкостный кулер работает хорошо, несмотря на то, что видеокарта, похоже, разработана не для такой системы охлаждения. Увеличение скорости вентиляторов позволило эксплуатировать карту с температурой не выше 60 °C. Каких-либо официальных характеристик видеокарты или пояснения возможностей дисплея нет.

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Источник: VideoCardz

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