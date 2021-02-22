Первые детали мобильных APU Ryzen 7000 (Phoenix) — Zen 4, 5 нм и новый разъем FP8





Не прошло и месяца с момента выхода новейших мобильных APU Ryzen 5000 (Cezanne), а в сети уже появились слухи не только об их преемниках — Rembrandt, но и моделях, которые выйдут после них. Свежее дополнение к процессорным планам AMD на обозримое будущее опубликовал хорошо зарекомендовавшей себя инсайдер Патрик Шур.

Итак, по предыдущим утечкам нам известно, в начале 2022 года на смену нынешним APU Ryzen 5000 (Cezanne) придут Ryzen 6000 (Rembrandt), которые перейдут на новый разъем FP7. Архитектурно это поколение гибридных чипов будет опираться на x86-ядра Zen 3+ и 6-нм техпроцесс. Они также ознаменуют пришествие долгожданной графики Navi на архитектуре RDNA актуальных поколений, а также поддержку DDR5 и PCIe 4.0.

Следующее поколение после Rembrandt носит кодовое имя Phoenix (потенциальные APU Ryzen 7000). Ранее эти чипы упоминались в июльском докладе другого известного инсайдера Komachi. По новым данным, они будут выпускаться по 5-нм техпроцессу и опираться на процессорные ядра Zen 4. Также упоминается новое конструктивное исполнение — FP8. Предположительно, новый сокет может быть обусловлен поддержкой интерфейса PCIe 5.0. Чипы семейства CPU выйдут в конце 2022-го или даже начале 2023 года.

Также в свежем отчете упоминаются настольные CPU Raphael с новым разъемом АМ5, которым приписывают микроархитектуру Zen 4, поддержку DDR5, PCIe 5.0, USB 4. Более того, в одной из более ранних утечек касательно Raphael среди новшеств упоминалось ядро Navi, но пока подтверждения этим сведениям не было. Как известно, сейчас настольные чипы в основной линейке Ryzen лишены встроенного видеоядра.

По предварительным данным, новая архитектура Zen 4 обеспечит прирост показателя IPC (инструкций за такт) на величину 25-30% по сравнению с Zen 3. Кроме того, с переходом на техпроцесс 5-нм может произойти очередной шаг наращивания числа физических ядер в продуктовых линейках CPU AMD Ryzen.