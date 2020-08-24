Уточненные планы AMD на обозримое будущее — переходные настольные CPU Warhol и энергоэффективные мобильные APU Van Gogh с x86-ядрами Zen 2 и графикой RDNA 2





В мае инсайдер MebiuW опубликовал фрагмент слайда, взятый, предположительно, из официальной документации AMD, с планами по выпуску новых процессоров, где упоминались таинственное семейство 7-нм настольных CPU под кодовым обозначением Warhol, названное в честь американского художника Энди Уорхола. Теперь же MebiuW поделился расширенной версией этого слайда, где наряду с Warhol упоминаются и другие процессоры AMD.

Как можно видеть, в планах AMD на следующий год числятся три семейства настольных и гибридных процессоров: Warhol, Van Gogh и Cezanne.

Чипы Warhol выйдут после грядущих Vermeer (Ryzen 4000), запланированных на конец этого года, и выступят своего рода промежуточным решением. После них последует поколение Raphael с новым разъемом АМ5, которым приписывают микроархитектуру Zen 4, поддержку DDR5 и USB 4. Сейчас настольные чипы в основной линейке Ryzen лишены встроенного видеоядра, но на слайде в блоке Raphael присутствует метка Navi, так вполне возможно, что в этом поколении нас ждут большие перемены.

В начале 2021 года на смену нынешним APU Ryzen 4000 (Renoir) придут Ryzen 5000 (Cezanne), инженерные образцы которых уже вовсю тестируются в лабораториях AMD. Как мы недавно узнали, архитектурно это поколение гибридных чипов будет опираться на x86-ядра Zen 3 и графический модуль Radeon Vega. Они будут представлены в мобильном (серии U и H) и настольном (Ryzen 5000G) вариантах — последние выйдут позже (ближе к концу лета 2021-го) и сменят нынешние модели Ryzen 4000G.

Вместе с Cezanne выйдут энергоэффективные APU Van Gogh с TDP от 7,5 до 18 Вт для ультратонких ноутбуков. Новые данные указывают, что эти APU получат x86-ядра Zen 2, использующиеся в нынешних поколениях процессоров компании, и актуальную графику Navi 2 на архитектуре RDNA 2. То есть связка архитектур та же, что у заказных чипов для следующего поколения консолей PlayStation 5 и Xbox Series X. Более того, им достанется встроенный контроллер LPDDR5, поддерживающий память с частотой 6400 МГц. Энергоэффективные гибридные чипы AMD Van Gogh станут прямыми конкурентами 9-ваттным Intel Tiger Lake-Y и 15-ваттным Tiger Lake-U, чей анонс состоится 2 сентября.

Что касается более отдаленных планов в отношении APU, в 2022 году на смену Cezanne придут модели Rembrandt, которые ознаменуют пришествие долгожданной графики Navi на архитектуре RDNA актуальных поколений, а энергоэффективные чипы Van Gogh получат преемников в лице чипов с кодовым названием Dragon Crest.

Источник: @MebiuW и Videocardz