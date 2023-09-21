Новости Устройства 21.09.2023 в 15:09

Первые обзоры Apple Watch Series 9 / Ultra 2 ─ «дьявол в деталях»

https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg

Вадим Карпусь

Автор новостей

Первые обзоры Apple Watch Series 9 / Ultra 2 ─ «дьявол в деталях»

В дополнение к обзорам смартфонов iPhone 15 / 15 Pro коллеги с ресурса The Verge также протестировали новые версии умных часов Apple Watch Series 9 и Ultra 2. С подробным обзором можно ознакомиться по следующему адресу, а в этом материале предлагаем короткую выжимку и главные выводы.

Первые обзоры Apple Watch Series 9 / Ultra 2 ─ «дьявол в деталях»

Apple Watch Series 9 и Ultra 2 являются первыми углеродно-нейтральными продуктами компании. Apple акцентирует внимание на этом, и для кого-то это может стать дополнительным преимуществом. Что касается функциональных новшеств, на себя обращает внимание Double Tap. Это жест двойного касания пальцами, позволяющий выполнять некоторые действия с часами (например, ответить на звонок), без касания дисплея.

Первые обзоры Apple Watch Series 9 / Ultra 2 ─ «дьявол в деталях»

Новый чип S9 SiP обеспечивает существенный прирост производительности и энергоэффективности. В результате теперь прямо на часах можно обрабатывать запросы Siri. Обновленный чип UWB обеспечивает работу функции Precision Finding, которая позволяет точно и быстро находить друга в людном месте или свой забытый iPhone.

Первые обзоры Apple Watch Series 9 / Ultra 2 ─ «дьявол в деталях»

Серия Apple Watch Ultra дополнительно предлагает новый эксклюзивный циферблат Modular Ultra. Он позволяет разместить на экране большое количество данных и обеспечивает гибкие возможности настройки. При этом на боковую грань можно выводить высоту, глубину или секунды в реальном времени.

Apple Watch Series 9 (цена $399)

Преимущества:

Посты
Огляд ноутбука ASUS K53SM, або мої пригоди з ним
Первые обзоры Apple Watch Series 9 / Ultra 2 ─ «дьявол в деталях»
https://secure.gravatar.com/avatar/0248c5a748a2a639454bb4f47d4b972e?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://secure.gravatar.com/avatar/0248c5a748a2a639454bb4f47d4b972e?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://itc.ua/wp-content/themes/ITC_6.0/images/no-avatar.png

Вячеслав Руденко

автор

  • Розовый цвет
  • Precision Finding
  • Double Tap отлично подходит для использования одной рукой
  • Небольшие улучшения Siri и яркости экрана

Недостатки:

  • Чтобы использовать функцию Precision Finding, понадобится iPhone 15
  • Улучшения в Siri и яркости экрана все же незначительные

Первые обзоры Apple Watch Series 9 / Ultra 2 ─ «дьявол в деталях»

Apple Watch Ultra 2 (цена $799)

Преимущества:

  • Циферблат Modular Ultra
  • Precision Finding
  • Небольшие улучшения Siri и яркости экрана
  • Жест Double Tap ─ просто отличный

Недостатки:

  • Нет розового цвета
  • Незначительные изменения кажутся еще более незначительными в версии Ultra
  • Необходим iPhone 15 для Precision Finding

Первые обзоры Apple Watch Series 9 / Ultra 2 ─ «дьявол в деталях»

В целом, Apple Watch Series 9 и Ultra 2 — это функциональные и универсальные умные часы, которые стали лучше по сравнению с предшественниками. Обозреватели The Verge присвоили обеим моделям по 8 баллов.

Завантаження коментарів...

Новые тексты

Посты
Огляд ноутбука ASUS K53SM, або мої пригоди з ним
https://secure.gravatar.com/avatar/0248c5a748a2a639454bb4f47d4b972e?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://secure.gravatar.com/avatar/0248c5a748a2a639454bb4f47d4b972e?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://itc.ua/wp-content/themes/ITC_6.0/images/no-avatar.png

Вячеслав Руденко

автор

Посты
Історія моїх (і не тільки моїх) ноутбуків
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/IMG_0340-150x150.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/IMG_0340-150x150.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/IMG_0340-150x150.jpeg

VladisLove

автор

Посты
Framework Laptop — модульний ноутбук в якому можна замінити реально все!
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/photo_2023-06-28_01-34-18-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/photo_2023-06-28_01-34-18-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/photo_2023-06-28_01-34-18-150x150.jpg

iwinesmoker

Фрілансер / Веб-розробник

Загрузить еще

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить