Первые обзоры Apple Watch Series 9 / Ultra 2 ─ «дьявол в деталях»

В дополнение к обзорам смартфонов iPhone 15 / 15 Pro коллеги с ресурса The Verge также протестировали новые версии умных часов Apple Watch Series 9 и Ultra 2. С подробным обзором можно ознакомиться по следующему адресу, а в этом материале предлагаем короткую выжимку и главные выводы.

Apple Watch Series 9 и Ultra 2 являются первыми углеродно-нейтральными продуктами компании. Apple акцентирует внимание на этом, и для кого-то это может стать дополнительным преимуществом. Что касается функциональных новшеств, на себя обращает внимание Double Tap. Это жест двойного касания пальцами, позволяющий выполнять некоторые действия с часами (например, ответить на звонок), без касания дисплея.

Новый чип S9 SiP обеспечивает существенный прирост производительности и энергоэффективности. В результате теперь прямо на часах можно обрабатывать запросы Siri. Обновленный чип UWB обеспечивает работу функции Precision Finding, которая позволяет точно и быстро находить друга в людном месте или свой забытый iPhone.

Серия Apple Watch Ultra дополнительно предлагает новый эксклюзивный циферблат Modular Ultra. Он позволяет разместить на экране большое количество данных и обеспечивает гибкие возможности настройки. При этом на боковую грань можно выводить высоту, глубину или секунды в реальном времени.

Apple Watch Series 9 (цена $399)

Преимущества:

Розовый цвет

Precision Finding

Double Tap отлично подходит для использования одной рукой

Небольшие улучшения Siri и яркости экрана

Недостатки:

Чтобы использовать функцию Precision Finding, понадобится iPhone 15

Улучшения в Siri и яркости экрана все же незначительные

Apple Watch Ultra 2 (цена $799)

Преимущества:

Циферблат Modular Ultra

Precision Finding

Небольшие улучшения Siri и яркости экрана

Жест Double Tap ─ просто отличный

Недостатки:

Нет розового цвета

Незначительные изменения кажутся еще более незначительными в версии Ultra

Необходим iPhone 15 для Precision Finding

В целом, Apple Watch Series 9 и Ultra 2 — это функциональные и универсальные умные часы, которые стали лучше по сравнению с предшественниками. Обозреватели The Verge присвоили обеим моделям по 8 баллов.