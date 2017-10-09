Первые «живые» фото смартфона Xiaomi Redmi Note 5 продемонстрировали по-настоящему безрамочный дизайн и удлиненный экран 18:9

В сети появились первые «живые» изображения смартфона Xiaomi Redmi Note 5, которые позволяют оценить безрамочный дизайн фронтальной панели с удлиненным до соотношения 18:9 дисплеем и заднюю панель со сдвоенной камерой.

Как видно по фотографиям, разработчики Redmi Note 5 очень постарались вписать 5,5-дюймовый дисплей во фронтальную панель максимально эффективно. Нижняя часть окантовки полностью свободна от дополнительных элементов, а в верхнюю вписана только селфи-камера, разговорный динамик и набор стандартных сканеров.

Сканер отпечатков вынесен на заднюю панель, что типично для смартфонов Xiaomi. Там же можно найти две камеры на 16 Мп и 5 Мп и вспышку. Все элементы сгруппированы в вертикальный блок, размещенный в центральной части задней панели ближе к верхней грани.

Отметим, что ранее стало известно о предполагаемой аппаратной начинке Xiaomi Redmi Note 5, который должен получить процессор Qualcomm Snapdragon 660 (по другим данным — MediaTek Helio P25) и аккумулятор емкостью порядка 4000 мАч. Объем оперативной будет составлять 3 или 4 ГБ, а емкость хранилища — от 16 до 64 ГБ, причем ожидается, что версия 3 ГБ / 16 ГБ получит ценник $150, вариант 3 ГБ /32 ГБ — $195, а топовая модификация 4 ГБ / 64 ГБ обойдется покупателям в $255.

Напомним, что в конце августа текущего года был представлен бюджетный смартфон Xiaomi Redmi Note 5A, который получил 5,5-дюймовый HD-экран, платформу Qualcomm Snapdragon 435, основную камеру на 13 Мп и фронтальную на 16 Мп, аккумулятор емкостью 3080 мАч и ценник от $105.

Источник: Gizmochina