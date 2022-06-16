Первый трейлер и кадры «Блондинки» — фильма Netflix о Мэрилин Монро с Аной де Армас и рейтингом 18+

Netflix показал тизер-трейлер и первые кадры художественного фильма о Мэрилин Монро под названием Блондинка, главную роль в котором сыграла Ана де Армас.

В основе киноленты о знаменитой актрисе, певице и модели — книга Джойс Кэрол Оутс, ранее утверждавшая, что роман следует расценивать именно как художественную выдумку, а не биографию.

Съемки «Блондинки» завершились еще в 2019 году. Режиссером выступил Эндрю Доминик, снявший криминальную драму «Чоппер», вестерн-драму «Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса» и неонуарный криминальный фильм «Тихо их убивая».

Кроме Ани де Армас, известной по фильмам «Ножи наголо», «Бегущий по лезвию 2049» и «007: Не время умирать» в фильме сыграли Эдриен Броуди («Пианист») и Бобби Каннавале («Ирландец»).

«Блондинка» выйдет на Netflix 23 сентября. Ранее Эндрю Доминик подтвердил, что фильм получил возрастной рейтинг NC-17 Фильмы с такой маркировкой запрещается смотреть лицам до 18 лет. Он отверг слухи, что в фильме есть сцена куннилингуса во время менструации. Но сцена изнасилования, совершенного одним из студийных боссов, которая описывалась в литературном первоисточнике, якобы попала в фильм.

Трейлер

https://www.youtube.com/watch?v=VnI2MyS6fgo