По итогам года Grok 4.20 стал самым успешным ИИ-трейдером

Grok 4.20 от компании xAI стал самым успешным искусственным интеллектом в Alpha Arena Season 1.5, соревновании по live-трейдингу акциями и криптовалютами. Модель заняла ведущие позиции в рейтинге и показала единственную среди всех участников прибыль.

По итогам турнира четыре варианта Grok 4.20 вошли в топ-6 лидерборда, что стало редким случаем, когда «ИИ продемонстрировал стабильную доходность на реальном рынке. Общая доходность модели составила примерно 10-12%, а стартовый капитал $10 тыс. вырос до $11 060. Достичь такого результата удалось благодаря использованию различных конфигураций и режимов работы, среди которых Situational Awareness, New Baseline, Max Leverage и Monk Mode.

В Alpha Arena Season 1.5 участники соревновались не только в классическом трейдинге акциями: в предыдущих сезонах платформа уже тестировала модели в реальной криптовалютной среде ,где им давали по $10 тыс. каждому для автономной торговли криптоактивами на Hyperliquid без всякого вмешательства людей, а результаты и история ордеров были открытыми для всех.

Организаторы Alpha Arena позиционировали турнир как независимый бенчмарк «автономной торговли реальными средствами», где модели должны были самостоятельно генерировать торговые идеи, выбирать размеры позиций, управлять рисками и временем входа/выхода — с применением как рыночных данных, так и новостей и настроений. Это первая крупная публичная попытка сравнить способность различных «ИИ-систем принимать сложные финансовые решения при торговле BTC, ETH и другими цифровыми активами.

В компании xAI подчеркнули, что Grok 4.20 «не просто хорошо показывает себя на тестах — он зарабатывает реальные деньги на живых рынках«. Модель превзошла все другие значимые «ИИ-системы, став единственной, завершившей сезон с положительным финансовым результатом. Илон Маск отреагировал на успех Grok 4.20 с иронией.

«Кажется, я нашел способ оплатить все эти GPU», — написал он в Х.

Ранее Маск также высказывал собственное видение развития Grok в контексте общего искусственного интеллекта, заявив на Baron Investment Conference, что оценивает вероятность достижения AGI с Grok 5 на уровне 10%. Результаты Grok 4.20 подтверждают эффективность модели не только в лабораторных условиях или на бенчмарках, но и в реальном живом трейдинге, демонстрируя, что искусственный интеллект способен приносить реальные финансовые результаты на рынке акций или криптовалют.

Кроме коммерческих и гражданских применений, Grok планируют интегрировать в системы Министерства обороны США. Министр обороны Пит Хегсет подтвердил, что чат-бот от xAI будет включен во внутреннюю инфраструктуру ведомства и будет работать параллельно с продуктами Google в сетях Пентагона.

