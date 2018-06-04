Почти 1000 дронов Intel сформировали изображение для обложки журнала Time

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться в Google+ (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)

Компания Intel продолжает развивать направление, занимающееся массовым использованием дронов. Ранее компания уже использовала флот из 500 своих дронов для создания светового шоу. В этот раз дроны снова применялись для формирования изображения, но уже в большем количестве.

Журнал Time посвятил свой очередной номер беспилотным летательным аппаратам. Но вместо публикации на обложке изображения дрона или команды разработчиков было принято решение запечатлеть флот дронов Intel, формирующих в ночном небе изображение логотипа журнала.

Для этого использовалось 958 дронов. Они сформировали логотип Time высотой около 100 метров. Следует добавить что снимок этого логотипа тоже был сделан дроном.

Источник: Engadget