Почти 1000 дронов Intel сформировали изображение для обложки журнала Time
Компания Intel продолжает развивать направление, занимающееся массовым использованием дронов. Ранее компания уже использовала флот из 500 своих дронов для создания светового шоу. В этот раз дроны снова применялись для формирования изображения, но уже в большем количестве.
Журнал Time посвятил свой очередной номер беспилотным летательным аппаратам. Но вместо публикации на обложке изображения дрона или команды разработчиков было принято решение запечатлеть флот дронов Intel, формирующих в ночном небе изображение логотипа журнала.
Для этого использовалось 958 дронов. Они сформировали логотип Time высотой около 100 метров. Следует добавить что снимок этого логотипа тоже был сделан дроном.
Источник: Engadget