POCO создала Дэдпулофон — лимитированную серию смартфонов для фанатов Marvel

POCO работает над смартфоном лимитированной серии в сотрудничестве с Marvel Studios. Устройство будет посвящено скорому выходу в кинотеатрах фильма «Дэдпул и Росомаха». Хотя официальных сведений об этом смартфоне еще нет, инсайдер уже опубликовал в X изображение аппарата, выполненного в стилистике Дэдпула.

На изображении виден смартфон POCO лимитированной серии в красном цвете с задней панелью с кожаной текстурой. Это похоже на фирменный красный цвет костюма Дэдпула. Светодиодная вспышка имеет символ супергероя. В правой части панели под брендом POCO есть текст желтого оттенка «специальное лимитированное издание». Под датчиками камеры также можно заметить лезвие катаны Дэдпула.

Как ожидается, будущее устройство POCO поступит в продажу в индивидуальной коробке и в комплекте с наклейками, брелоком и тому подобное. Смартфон также может иметь специально настроенный интерфейс пользователя в соответствии с тематикой Фильма. Вероятно, анонс состоится 26 июля (в день глобального начала проката фильма «Дэдпул и Росомаха»), а продажи стартуют в начале августа.

Судя по расположению камеры на смартфоне лимитированной серии, похоже, что это POCO F6. Его заметили в базе данных HyperOS еще в апреле. POCO F6 оснащен 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Он имеет двойную основную камеру с сенсорами на 50 Мп и 8 Мп. Устройство содержит процессор Snapdragon 8s Gen 3, до 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 90 Вт.

Смартфон POCO ─ не единственное устройство, посвященное Дэдпулу. На дняхMicrosoft выпустила геймпад с «идеальными ягодицами» персонажа.

Источник: gizmochina