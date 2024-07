Дэдпул захватил Xbox: Microsoft выпустила геймпад с «идеальными ягодицами»

Компания Майкрософт представила новую модель геймпада, вдохновленную популярным супергероем Дэдпулом. Новый контроллер Xbox Cheeky Controller выделяется необычным дизайном задней части, которая имитирует «идеально округлые ягодицы» Дэдпула.

Этот уникальный гаджет создали в рамках рекламной кампании предстоящего фильма «Дэдпул и Росомаха». Майкрософт уверяет, что контроллер «воплощает стальные ягодицы Дэдпула в своем крепком (но удивительно удобном) захвате». Дизайн устройства полностью воспроизводит красно-черный тактический костюм супергероя, включая характерные узоры и ремни.

Функционально новый контроллер не отличается от стандартных моделей, несмотря на дополнительный вес. Однако остается непонятным, как будет открываться батарейный отсек на задней панели.

Make his finest asset yours

Follow & Repost with #XboxCheekyControllerSweepstakes for a chance to win a custom Xbox Series X console & 2 Cheeky Controllers designed by Deadpool.‌

Ages 18+. Ends 8/11/24. Rules: https://t.co/G41n6ykYIU@Marvel Studios’ Deadpool and Wolverine, in… pic.twitter.com/hSHZiA3EPb

— Xbox (@Xbox) July 17, 2024