Дэдпул захватил Xbox: Microsoft выпустила геймпад с «идеальными ягодицами»

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Компания Майкрософт представила новую модель геймпада, вдохновленную популярным супергероем Дэдпулом. Новый контроллер Xbox Cheeky Controller выделяется необычным дизайном задней части, которая имитирует «идеально округлые ягодицы» Дэдпула.

Этот уникальный гаджет создали в рамках рекламной кампании предстоящего фильма «Дэдпул и Росомаха». Майкрософт уверяет, что контроллер «воплощает стальные ягодицы Дэдпула в своем крепком (но удивительно удобном) захвате». Дизайн устройства полностью воспроизводит красно-черный тактический костюм супергероя, включая характерные узоры и ремни.

Функционально новый контроллер не отличается от стандартных моделей, несмотря на дополнительный вес. Однако остается непонятным, как будет открываться батарейный отсек на задней панели.

Make his finest asset yours Follow & Repost with #XboxCheekyControllerSweepstakes for a chance to win a custom Xbox Series X console & 2 Cheeky Controllers designed by Deadpool.‌ Ages 18+. Ends 8/11/24. Rules: https://t.co/G41n6ykYIU@Marvel Studios’ Deadpool and Wolverine, in… pic.twitter.com/hSHZiA3EPb — Xbox (@Xbox) July 17, 2024

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К сожалению, приобрести Xbox Cheeky Controller в свободной продаже невозможно. Единственный способ получить его — принять участие в розыгрыше, который проводит Майкрософт. Участники со всего мира могут выиграть тематическую консоль Xbox Series X в стиле Дэдпула с катанами и два контроллера Xbox Cheeky Controller. Для этого нужно подписаться на страницу Xbox в социальной сети X и распространить соответствующий пост. Розыгрыш продлится до 11 августа 2024 года.

Дополнительно для жителей Северной Америки и Канады Майкрософт совместно с EXG Pro предлагает специальную подставку Cable Guys Deadpool Controller Holder. Ее получат первые 1000 покупателей контроллера Xbox Elite Wireless Controller Series 2 в фирменном магазине Майкрософт.

Кстати, недавно вышел новый короткий трейлер фильма «Дэдпул и Росомаха» под названием «Каждый» (Everyone). Он раскрывает разнообразие альтернативных версий Дэдпула из параллельных миров. Кроме героев Райана Рейнольдса и Хью Джекмана, зрители смогут увидеть Ледипул (Ванду Уилсон), Догпула и Ковбоя Дэдпула (известного в комиксах как Дэдпул Кид). Похоже, это еще не все сюрпризы, которые подготовили создатели фильма для поклонников болтливого наемника.

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Источник: Neowin

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