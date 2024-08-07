Новые процессоры AMD Ryzen 9000 на $20-$50 дешевле предшественников, — официально

Спустя более чем два месяца после анонса новых процессоров AMD Ryzen 9000 (Zen 5) компания обнародовала их стоимость. Новые чипы будут стоить от $279 до $649.

Новые цены приятные, но несколько выше, чем предрекали слухи накануне, например, 16-ядерный Ryzen 9 9950X имеет стоимость $649, а не $599, а 12-ядерный 9900X будет стоить $499 вместо $449 долларов.

Но AMD установила цены новых процессоров ниже, чем у поколения 7000 на $20-$50. Вот цены AMD Ryzen 9000 по сравнению с Ryzen 7000 на момент запуска:

Ryzen 9 9950X — $649 (-$50)

Ryzen 9 9900X — $499 (-$50)

Ryzen 7 9700X — $359 (-$40)

`Ryzen 5 9600X — $279 (-$20)

Даты выпуска процессоров

не изменились: 8 августа — Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9500X, 15 августа — Ryzen 9 9900X и 9950X. Но материнские платы с 800 чипсетами не выйдут до этих дат.

Сегодня AMD снимет эмбарго на первые обзоры моделей 9700X и 9600X. Если производительность в играх действительно улучшится, это однозначно склонит геймеров к их приобретению.

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Источники: AMD, VideoCardz

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