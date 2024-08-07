Новости Технологии 07.08.2024 в 13:39 comment views icon

Новые процессоры AMD Ryzen 9000 на $20-$50 дешевле предшественников, — официально

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Андрій Русанов

Автор сайта

Новые процессоры AMD Ryzen 9000 на $20-$50 дешевле предшественников, — официально

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Спустя более чем два месяца после анонса новых процессоров AMD Ryzen 9000 (Zen 5) компания обнародовала их стоимость. Новые чипы будут стоить от $279 до $649.

Новые цены приятные, но несколько выше, чем предрекали слухи накануне, например, 16-ядерный Ryzen 9 9950X имеет стоимость $649, а не $599, а 12-ядерный 9900X будет стоить $499 вместо $449 долларов.

Но AMD установила цены новых процессоров ниже, чем у поколения 7000 на $20-$50. Вот цены AMD Ryzen 9000 по сравнению с Ryzen 7000 на момент запуска:

  • Ryzen 9 9950X — $649 (-$50)
  • Ryzen 9 9900X — $499 (-$50)
  • Ryzen 7 9700X — $359 (-$40)
  • `Ryzen 5 9600X — $279 (-$20)

Даты выпуска процессоров

не изменились: 8 августа — Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9500X, 15 августа — Ryzen 9 9900X и 9950X. Но материнские платы с 800 чипсетами не выйдут до этих дат.

Через більш ніж два місяці після анонсу нових процесорів AMD Ryzen 9000 (Zen 5) компанія оприлюднила їхню вартість. Нові чипи коштуватимуть від $279 до $649. Нові ціни приємні, але дещо вищі, ніж передрікали чутки напередодні.Наприклад, 16-ядерний Ryzen 9 9950X має вартість $649, а не $599, а 12-ядерний 9900X коштуватиме $499 замість $449 доларів.. Але AMD встановила ціни нових процесорів нижчими, ніж в наявного покоління на $20–$50. Ось ціни AMD Ryzen 9000 порівняно з Ryzen 7000 на момент запуску( Ryzen 9 9950X — $649 (-$50) Ryzen 9 9900X — $499 (-$50) Ryzen 7 9700X — $359 (-$40) Ryzen 5 9600X — $279 (-$20) Дати випуску процесорів не змінилися: 8 серпня — Ryzen 7 9700X і Ryzen 5 9500X, 15 серпня — Ryzen 9 9900X і 9950X. Але материнські плати з 800 чипсетами не вийдуть до цих дат. Сьогодні AMD зніме ембарго на перші огляди моделей 9700X і 9600X. Якщо продуктивність в іграх дійсно покращиться, це однозначно схилить геймерів до їхнього придбання.

Сегодня AMD снимет эмбарго на первые обзоры моделей 9700X и 9600X. Если производительность в играх действительно улучшится, это однозначно склонит геймеров к их приобретению.

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AMD Ryzen 9 9950X встановив світовий рекорд продуктивності 16-ядерного процесора

Источники: AMD, VideoCardz

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